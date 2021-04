Argenta, van oorsprong een spaarbank, slaagt er steeds beter in zijn klanten de weg te tonen naar beleggingsproducten. Dat had in 2020 een gunstig effect op de winstgevendheid van de bank.

Argenta boekte vorig jaar 219 miljoen euro winst, een toename met 26 procent in vergelijking met de 174 miljoen euro uit 2019. Daarin zit wel een éénmalige winst van 19,6 miljoen euro op de verkoop van Argenta's portefeuille schuldsaldoverzekeringen in Nederland. De groep had eerder al beslist om die activiteit in Nederland stop te zetten. Exclusief dit uitzonderlijk element bedroeg de nettowinst 196 miljoen euro, goed voor een rendement op eigen vermogen van 6,9 procent.

De lage rente heeft een negatieve invloed op het klassieke verdienmodel van Argenta, dat erin bestaat spaardeposito's om te zetten in woonkredieten in België en Nederland. De nettorentemarge kromp tot 1,28 procent. Dat wist Argenta te compenseren door meer hypothecaire leningen te verkopen en door zijn financieringskosten te verlagen (onder meer via de uitgifte van covered bonds).De Antwerpse bank kende vorig jaar voor 6 miljard euro aan nieuwe woonkredieten toe. Dat was vooral het gevolg van de rush op vastgoed in de tweede jaarhelft, aldus de bank. De totale portefeuille woonkredieten groeide met 2 miljard aan tot 33,6 miljard euro.Om minder afhankelijk te zijn van de rente-inkomsten zet Argenta al een aantal jaren in op de verkoop van beleggingsfondsen en -verzekeringen. Die strategie begint langzaam vruchten af te werpen. Argenta verkocht vorig jaar voor 1,1 miljard euro aan fondsen en tak23-verzekeringen.De klanten van de bank hebben nu bijna voor 10,9 miljard euro aan middelen uitstaan in beleggingsproducten, tegen 9,2 miljard een jaar eerder (+18%). Daarvan zit 8 miljard euro in de eigen Argenta-fondsen. Daardoor stegen de fee-inkomsten van Argenta uit beleggingsfondsen vorig jaar met 20 miljoen tot 89 miljoen euro (+29%). Het aandeel van deze inkomsten in de totale inkomstenmix stijgt daardoor tot 13,1 procent."In dit succes spelen onze zelfstandige agenten een belangrijke rol", zegt CEO Marc Lauwers. "Zij zijn erin geslaagd de klanten te overtuigen van het aantrekkelijk alternatief van beleggingsfondsen in een lage rente-omgeving. Argenta gelooft in de rol van fysieke kantoren, waar klanten hun lokale vertrouwenspersoon kunnen spreken. Voor de verdere ontwikkeling van onze fee-business zijn de kantoorhouders van groot belang."Argenta telde eind vorig jaar 428 agentschappen, een daling met 13 in vergelijking met 2019. Het gros daarvan, 392 kantoren, situeert zich in Vlaanderen. De bank lijkt de ambitie opgegeven te hebben om zijn voetafdruk in Brussel en Wallonië gevoelig uit te breiden. In een wereld van online en mobiel bankieren wil ze haar middelen liever in de verdere ontwikkeling van de digitale klantenkanalen investeren."We moeten ons investeringsritme in IT en digitalisering niet alleen volhouden, we zouden het nog moeten optrekken", zegt Lauwers. "We kunnen nog heel wat functionaliteiten aan onze app toevoegen en toegang bieden tot onze verzekeringsproducten." 100.000 klanten van Argenta zetten vorig jaar de stap naar de mobiele bankenapp, die nu 552.000 gebruikers telt.Omdat Argenta enkel particulieren en geen bedrijven bedient, bleven de kredietprovisies binnen de perken. De bank stak 21,4 miljoen euro in zijn stroppenpot. Daarvan is 15,1 miljoen euro gerelateerd aan de coronacrisis. De bank moest ook 3,3 euro verliezen afschrijven op de kwijtschelding van intrestlasten voor kredietnemers met een laag inkomen, zoals afgesproken in het moratoriumprotocol tussen de banken en de overheid.Argenta stapte begin dit jaar af van zijn gratis-strategie. Toch hebben nog altijd meer dan 80 procent van de klanten een gratis zichtrekening. Voorlopig blijven de inkomsten van de betalende formules dus beperkt. Toch is CEO Lauwers tevreden omdat hij op die manier een deel van de investeringskosten in het betaalverkeer en de beveiliging recupereert. De introductie van de betalende pakketten is volgens hem rimpelloos verlopen: "De klanten begrijpen dat gratis niet bestaat. Er is altijd iemand die de rekening betaalt."Los van de persconferentie van Argenta raakte bekend dat Argen-Co aan zijn aandeelhouders een dividend van 3,25 procent wil uitkeren. Argen-co is een coöperatie die 60.000 klanten en kantoorhouders van Argenta verenigt en aandeelhouder van de groep is. De controle over Argenta is in handen van de familie Van Rompuy (Investar), die een ruime meerderheid van de aandelen bezit.