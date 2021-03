"Ik ben een influencer in de wereld van het vermogensbeheer. Mijn kinderen zijn millennials en vinden dat grappig", zegt April Rudin, de stichter van The Rudin Group, dat marketingstrategieën opzet voor vermogensbeheerders. "Als mensen het woord 'influencer' horen, denken ze aan Kim Kardashian. De waarheid is dat iedereen met ideeën een influencer kan worden."

Toen de Amerikaanse April Rudin haar bedrijf opstartte in 2008, werkte ze vooral op het kruispunt tussen vermogen, technologie en marketing, gericht op de volgende generaties. "In die tijd sprak niemand daarover, en als dat toch gebeurde, luisterde er niemand. Ik begon heel bescheiden mijn ideeën te posten op Twitter en LinkedIn. Dat waren in die tijd de belangrijkste platformen. Ik schreef blogs en bleef strikt op mijn expertisedomein. Zo werd ik een autoriteit."

...

Toen de Amerikaanse April Rudin haar bedrijf opstartte in 2008, werkte ze vooral op het kruispunt tussen vermogen, technologie en marketing, gericht op de volgende generaties. "In die tijd sprak niemand daarover, en als dat toch gebeurde, luisterde er niemand. Ik begon heel bescheiden mijn ideeën te posten op Twitter en LinkedIn. Dat waren in die tijd de belangrijkste platformen. Ik schreef blogs en bleef strikt op mijn expertisedomein. Zo werd ik een autoriteit." Zowel bedrijven als individuen willen maar al te graag weten hoe ze via de sociale media hun publiek kunnen bereiken. "De sleutel tot succes is dat je moet uitzoeken wat uniek is aan jou en welk publiek je wilt aanspreken. Als je bijvoorbeeld artikels van anderen deelt via sociale media, is het belangrijk daar altijd een persoonlijke commentaar aan toe te voegen. Een goede balans tussen het zakelijke en het persoonlijke is essentieel. Ook voor bedrijven. Een bedrijf bestaat niet uit bakstenen, maar uit mensen." U draagt elk jaar bij aan het Capgemini Wealth Report, dat de trends bij de superrijken over heel de wereld in kaart brengt. Heeft de pandemie de ongelijkheid vergroot? APRIL RUDIN. "Een jaar geleden waren er berichten over heel vermogende mensen in New York die hun eigen beademingstoestel kochten. Ze deden dat omdat er een tekort in de ziekenhuizen dreigde. Voor minder vermogende mensen was dat natuurlijk geen optie. Arme mensen hebben zich vaak ook minder goed kunnen beschermen tegen een besmetting dan rijke mensen. Tegelijk is covid-19 de grote gelijkmaker. Wie besmet raakt, kan ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Het maakt dan niet meer uit of er veel geld op hun bankrekening staat." Riskeren we door de sluitingen van de scholen en alle beperkingen van contacten een verloren generatie? RUDIN. "Ik wil niet pessimistisch, maar realistisch zijn. Er zal een weerslag zijn, maar ik zou niet zover gaan te zeggen dat de jongvolwassenen een verloren generatie zijn. De pandemie heeft een impact op mensen van alle leeftijden. Er zijn vrouwen die zeggen dat ze jaren zijn teruggezet in hun professionele carrière. Het zijn voornamelijk vrouwen die het thuisonderwijs van de kinderen moeten zien te combineren met hun werk en hun huishouden. Veel van hen zijn uitgeput. Sommige zijn gestopt met werken. Ik heb het voorbije jaar veel zakelijke gesprekken gevoerd met vrouwen terwijl de kinderen rond hun nek hingen. Dat heeft een impact op hun carrière." Kun je een professioneel netwerk evengoed vanachter je computer uitbouwen? RUDIN. "Ik heb mijn netwerk sinds 2008 bijna volledig vanachter mijn computer uitgebouwd. De business voor mijn marketingbedrijf in Europa en Azië heb ik via het internet gestart. De organisator van de Trends Investment Summit, waar ik op 10 maart kom spreken, heeft mij online leren kennen. Mensen kunnen via het internet betekenisvolle ontmoetingen hebben." Zijn jonge mensen meer bezorgd om hun pensioen door deze economische crisis? RUDIN. "Ja, jonge mensen zijn bezorgd om hun pensioen. In 2001 was er de dotcomcrash, in 2008 hebben we de markten in elkaar zien storten na de financiële crisis. Dit is de financiële crisis van deze generatie. Ze hebben vaak ook de verwoestende impact van de crisissen op hun ouders gezien. Het heeft ook te maken met financiële geletterdheid: hoe meer je weet, hoe beter je kunt plannen."Mijn beide zonen zijn zodra het kon voor hun pensioen beginnen te sparen. Mijn jongste zoon had een cursus behavioural finance gevolgd aan de universiteit en het concept van de samengestelde intrest was in zijn hoofd blijven hangen. Hij heeft uit die cursus onthouden dat een onbezorgde oude dag mogelijk is, als je vroeg genoeg geld opzij begint te zetten. Hoe vroeger, hoe beter. Want rendement op rendement levert op lange termijn steeds meer op." Hebben vermogensbeheerders beter leren communiceren via digitale kanalen dankzij covid-19? RUDIN. "Ik denk dat veel mensen sociale media lang hebben beschouwd als iets frivools, terwijl iedereen nu wel beseft hoe belangrijk een sterk persoonlijk merk op het internet en de sociale media is. Ik denk dat de meeste financiële adviseurs nog altijd liever zouden gaan lunchen of golfen met hun klanten, maar dat kan vandaag gewoon niet. "Je moet weten dat de gemiddelde financiële adviseur een blanke man van 60 jaar is, die al heel zijn carrière op dezelfde manier relaties opbouwt met zijn klanten. Die oude manier komt niet meer terug, want de klanten hebben gemerkt hoe efficiënt het is om via een videocall te overleggen. Ze zijn ook gaan beseffen dat ze elke dag bezig moeten zijn met financiële planning, en niet enkel tijdens die de jaarlijkse afspraak met hun financiële adviseur. "Bovendien is het een manier voor adviseurs om hun klanten snel intiem te leren kennen. Videoconferencing is een heel efficiënte manier om relaties op te bouwen. Jij kunt in een videocall mijn woonkamer zien, van aan de andere kant van de wereld." Moet de sector werk maken van een rekruteringsbeleid dat gericht is op meer diversiteit? RUDIN. "Er is dringend meer behoefte aan diversiteit in de financiële sector, niet enkel in gender en leeftijd, maar ook in etniciteit. De rijkdom van de wereld is voor 40 procent in handen van vrouwen en dat percentage gaat naar 60 procent. Vrouwen leven langer en zijn steeds ondernemender. In de Verenigde Staten is slechts 15 procent van de financiële adviseurs een vrouw. Zonder te willen veralgemenen: vrouwen beleggen anders dan mannen. Vrouwen zijn niet alleen met rendement bezig, maar ook met waarden en normen, met aandacht voor de maatschappij en het klimaat. "De jongere generaties denken niet op dezelfde manier als de oudere. Ze hebben hun eigen passies en bijzonderheden en dat maakt dat financiëledienstenverleners - en vermogensbeheerders in het bijzonder - moeten nadenken over hoe ze zichzelf verkopen op de sociale media."