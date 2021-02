'Door de verhoging van het bod is de kans dat de delisting van Sioen lukt, in belangrijke mate toegenomen', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Beter laat dan nooit. Tijdens de biedperiode heeft de familie Sioen dan toch beslist het bod op het eigen aandeel met 17 procent op te trekken van 23 naar 27 euro per aandeel. Dat betekent dat de familiale holding Sihold (huidig belang 65%) 27,6 miljoen euro extra op tafel moet leggen om het Sioen-aandeel van de beurstabellen te halen. De familie oordeelde vorig najaar dat er meer lasten dan lusten aan de beursnotering verbonden zijn en maakte gebruik van de koersduik door de covid-19-pandemie om een bod te doen van 23 euro per aandeel.Bekeken vanuit de koersevolutie tijdens de coronacrisis leek 23 euro per aandeel een aanvaardbaar bod. Maar we waren niet de enige die vrij snel nadat de intentie van de delisting was aangekondigd, aangaven dat het eerder om een opportunistisch (lees: karig) bod ging. We herinnerden eraan dat het aandeel van Sioen in 1999 al een piekkoers van 45,4 euro bereikte en er in 2017 nog een koers van 33 euro op de koerstabellen was verschenen. De coronacrisis had het aandeel weer onder 15 euro geduwd. We wezen ook op het feit dat de West-Vlaamse onderneming en specialist in technisch textiel een van de weinige industriële parels op de Brusselse beurs was met een uniek profiel. Het unieke aan Sioen is dat het de enige volledige geïntegreerde speler in de sector is. Dat zorgt mee voor de hoogste marges in de sector.We gaan van karig naar fair (nog niet royaal), van opportunistisch naar realistisch. Zo schatten we de verhoging van de biedprijs van 23 naar 27 euro per aandeel in. Sihold zou onmogelijk boven 95 procent zijn uitgekomen met een bod van 23 euro. Dat is nodig om een 'uitrookbod' te kunnen doen en de beursnotering te laten schrappen. De kansen dat de delisting nu wel zal lukken, zijn in belangrijke mate toegenomen. We zijn tevreden dat ook particuliere beleggers zich roeren en niet zomaar het eerste, het beste bod aanvaarden vanuit het perspectief dat ze er individueel toch niets aan kunnen veranderen. Misschien was het niet helemaal op de juiste manier tot uiting gebracht, maar de volksopstand op Wall Street door de Reddit-beleggers bewijst dat als particuliere beleggers zich verenigen, men wel degelijk een stem heeft tegenover de referentie-aandeelhouders. Bij Orange Belgium probeert de Franse referentieaandeelhouder ook via een opportunistisch, karig bod van 22 euro per aandeel het bedrijf van de beurs te halen. Daar zien we ook weinig kans op slagen, want de aandeelhouder Polygon heeft het kantoor Deminor al ingeschakeld om een hogere biedprijs te bekomen. Neen, anno 2021 verwachten we niet dat het nog mogelijk zal zijn van de beurs te gaan zonder een faire prijs te betalen. Om die evolutie kunnen we niet rouwig zijn.