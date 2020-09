Het stelsel van Amerikaanse centrale banken Fed laat zijn toonaangevende intrestvoeten onveranderd op bij nul procent staan. Dat heeft de Fed woensdag bekendgemaakt.

Het belangrijkste rentetarief blijft in een vork van 0 tot 0,25 procent. De Fed zegt verder vastbesloten te zijn haar 'volle bandbreedte aan werktuigen' in te zetten om de economische gevolgen van de coronpandemie te verlichten, zo verluidde.

Tegelijkertijd verwacht de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten dat de rente nog zeker tot en met 2023 dicht bij nul blijft, stelde de Fed in een verklaring na afloop van zijn beleidsvergadering. Dat is langer dan waarmee de beleidsmakers eerder rekening hielden.

De Federal Reserve mikt op een gemiddelde inflatie van 2 procent gedurende langere tijd en 'maximale werkgelegenheid' voordat de rente weer omhoog gaat. Tot die tijd zal de centrale bank de economie ondersteunen om die doelen te bereiken. De Fed blijft de komende maanden schatkistpapier en gebundelde hypotheekschulden inkopen op hetzelfde niveau als reeds gebeurt.

