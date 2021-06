Nu de olieprijs weer in de buurt van 75 dollar per vat noteert, is de vraag veeleer met hoeveel dan wel of de OPEC+ kartel de productie zal verhogen.

Ook op de financiële markten zijn we stilaan aan de zomer toe. Maar ook tijdens de zomermaanden worden de economische en financiële indicatoren gepubliceerd. Ze kunnen zelfs een wat grotere impact hebben op de koersen dan in de rest van het jaar, omdat de liquiditeit op de financiële markten een stuk beperkter is, wat tot forsere bewegingen kan leiden. Maar evengoed krijgen we een relatief rustige beurszomer.De olieprijs maakte vorig jaar in de Verenigde Staten nog furore, toen hij in volle coronacrisis enkele dagen onder nul dook. Het herstel was de voorbije maanden even spectaculair. De sneller en forser dan verwachte heropening van de wereldeconomie heeft ook de wereldvraag naar olie steviger doen opveren dan verwacht. OPEC+ (vooral OPEC en Rusland) besliste vorig jaar de productie te beperken tijdens de pandemie, en de vraag is of het oliekartel daar tijdens zijn vergadering van donderdag verandering inbrengt. De productie ligt nog altijd 6 miljoen vaten per dag onder het pre-coronaniveau. Nu de olieprijs weer in de buurt van 75 dollar per vat noteert, is de vraag veeleer met hoeveel dan wel of de OPEC+ kartel de productie zal verhogen. De grootte van de verhoging zal ook de marktreactie bepalen.De interesse voor beleggen in aandelen is het afgelopen jaar weer flink toegenomen. Dat heeft nog niet geleid tot veel vers beursbloed op Euronext Brussel. Vandaar wellicht de meer dan gemiddelde belangstelling voor de eerste notering van Biotalys in de loop van deze week. Het doel is 6,3 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen in de prijsvork 7,50 tot 8,50 euro per aandeel. De beursgang moet dus zo'n 50 miljoen euro opbrengen voor het Gentse bedrijf in agrotechnologie, dat kan bogen op fraaie referentie-aandeelhouders zoals Ackermans&van Haaren en Gimv. Benieuwd hoe groot de beleggersappetijt zal zijn.In de laatste Trends Inside Beleggen van vorig jaar, verschenen op 17 december, gaven we zoals de traditie het wil onze favorieten voor 2021 op. Als we de gemiddelde prestatie van de selectie vergelijken met de belangrijkste indexen, dan is de balans positief. In zes maanden bedroeg het gemiddelde stijgingspercentage 22,39 procent. We hadden allemaal Europese aandelen geselecteerd, dus vergelijken we die met de Eurostoxx50-index (+15,21%) en de Bel-20-index (+12,36%). Gemiddeld voor beide indexen geeft dat een klim van 13,78 procent, want de helft bestond uit Belgische aandelen en de andere helft uit Europese waarden. Dat betekent nog niet dat al onze aandelen uitblinken. Adidas en Ontex stonden na drie maanden nog op verlies, maar wisten zich intussen weten te herstellen. Hun prestatie blijft wel nog achter op de rest en op het marktgemiddelde. Adidas kreeg tegenwind (oproep tot boycot) in China, maar daar viel niks van de te merken in de kwartaalresultaten. Ontex kreeg met de Baskische Esther Berrozpeeen nieuwe CEO. Zij moet de rest van het jaar de markt overtuigen dat ze het juiste plan heeft om Ontex terug de weg naar boven te doen inslaan. Samen met Prosus is het nog de enige waarde met een koersdaling.Prosus ging als enige aandeel duidelijk achteruitging in het tweede kwartaal, door de aanhoudende pesterijen van de Chinese autoriteiten ten aanzien van de techgiganten, waaronder Tencent Holdings,veruit de belangrijkste participatie van de holding, die genoteerd is op Euronext Amsterdam.PostNL blijft de uitblinker uit de selectie. De coronapandemie heeft de transformatie tot een logistieke speler versneld en de rendabiliteit opgekrikt. De organisatie is in staat de extra grote volumes op te vangen en er financieel profijt uit te halen. Dat betekent dat de aandeelhouders wel weer met fraaie dividenden verwend zullen worden. In de eerste helft van 2021 hebben de analisten en de beleggers ook D'Ieterenherontdekt. De dochter Belron is het kroonjuweel van de holding, een cashmachine die de groep van enorme dividendinkomsten voorziet. Zelfs na de fraaie koersprestatie van D'Ieteren is het aandeel nog niet echt duur. Voor de stevige kaspositie, D'Ieteren Auto en Moleskine betaal je nog altijd erg weinig. De holdingdiscount is verminderd, maar blijft aan de hoge kant. ASMLwas, zoals meestal de voorbije twintig jaar, ook het afgelopen halfjaar erg goed op dreef. De producent van halfgeleidersystemen is een van de weinige Europese technologieparels met een zeer dominante marktpositie. Door het chiptekort ziet de toekomst er ook voor de komende jaren fraai uit. Barco begon bescheiden aan het jaar en bengelde geruime tijd achteraan het peloton. Maar uit de tradingupdate over het eerste kwartaal konden we opmaken dat het orderboek fors was opgelopen. Dat, samen met het vooruitzicht dat ook hier de bioscopen weer zouden opengaan en festivals weer zouden kunnen, deed de beurskoers de voorbije weken flink herleven.