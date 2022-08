Op de Brusselse beurs is de gastankerrederij Exmar de ster van de dag. Op Wall Street straks wordt het uitkijken naar de reactie van groene energie-aandelen op de klimaatdeal die Joe Biden heeft beklonken in de Senaat.

De gastankerrederij Exmar schoot meteen na opening van de beurzen 40 procent hoger tot 7,8 euro. In de late namiddag blijft er nog zo'n 35 procent winst over. Vrijdagmiddag was de handel in het aandeel omstreeks 13.30 uur stilgelegd, in afwachting van belangrijk nieuws. Vrijdag nabeurs volgde het verlossende persbericht, met als eerste zin: "Exmar is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst heeft ondertekend met Eni voor de verkoop van Tango FLNG." Eni is een Italiaans nutsbedrijf, dat tot eind jaren negentig in handen was van de Italiaanse overheid. Tango FLNG is een unieke 'drijvende liquefactie-eenheid' voor gas die Exmar in 2017 liet bouwen in China en in 2018 verscheepte naar Argentinië.

In de zomer van 2020 leek het Tango-platform nog de nagel aan de doodkist van Exmar, nadat de Argentijnse huurder YPF overmacht had ingeroepen om de huurovereenkomst; die normaal tien jaar zou lopen; op te zeggen. Een nieuwe huurder vinden, bleek niet vanzelfsprekend en Exmar torste schulden mee. De prijs die Exmar vangt, ligt tussen 572 en 694 miljoen Amerikaanse dollar, "afhankelijk van de productieprestaties van de Tango FLNG tijdens de eerste zes maanden op locatie". Daarnaast zal Exmar een drijvende opslageenheid (FSU) leveren voor tien jaar, alsook technische diensten voor het hele project waarvoor nog afzonderlijke contacten zullen worden gesloten.

Vandaag leven we in een heel andere wereld en is de Tango felbegeerd geworden, want het biedt voor een klein stukje mee een oplossing voor gastekorten in Europa. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de gastoevoer vanuit Rusland naar Duitsland heel onzeker geworden. Dankzij de Tango kan aardgas van offshore gasvelden midden op zee afgekoeld worden tot -162 graden zodat het vloeibaar wordt (lng). Daarna kan de lng via lng-tankers over zee vervoerd worden.

Eni gaat de Tango FLNG inzetten voor een concessie aan de kust van Congo in de Atlantische Oceaan, waar naar olie en gas geboord wordt. Het bedrijf wil de Tango FLNG in de tweede helft van 2023 in Congo aan het werk zetten.

Beste oplossing

De analisten die het aandeel volgen, zijn even 'verheugd' als Exmar in het persbericht: "De verkoop komt als een verrassing en de waarde van de transactie ligt veel hoger dan verwacht", zegt analist Olivier Vandewoude van KBC Securities. Hij verandert prompt zijn houden-advies in een koop-advies en het koersdoel gaat van 5,7 naar 13 euro per aandeel. "Tegelijkertijd neemt het ook alle twijfels over de balans van Exmar weg. Wij verwachten dat Exmar uiteindelijk 650 miljoen dollar zal krijgen, gezien de goede prestaties van de Tango FLNG in het verleden. Daardoor gaat Exmar van een nettoschuldpositie van 490 miljoen dollar eind 2021 naar een nettokaspositie van 203 miljoen dollar."

Bij Kepler Cheuvreux verwachten de analisten dat het aandeel binnen de twaalf maanden koers zet naar 12,8 euro, meer dan een verdubbeling van het vorige koersdoel van 5,85 euro. Het beurshuis vindt dat Exmar de best denkbare oplossing voor de Tango FLNG uit zijn hoed heeft getoverd.

Ook Quirijn Mulder van ING verwacht dat Exmar snel over een nettokaspositie van om en bij 200 miljoen dollar zal beschikken. "Daarnaast heeft het bedrijf nog voor honderden miljoenen euro's andere activa op de balans." Hij denkt niet dat er nu al plannen zijn met de 200 miljoen dollar cash, maar "als we het ondernemende management van Exmar een beetje kennen, dan zouden we niet verrast zijn als ze verder in gas - lng of lpg - zouden investeren". De ING-analist verwachtte een stevige positieve koersreactie en die kwam er ook. De analisten van ING veranderen echter nooit meteen na een evenement hun koersdoelen en adviezen, maar allicht zal er ook hier een bijsturing komen.

Moedig klimaatpakket

In de Verenigde Staten slaagde president Joe Biden er zondag in voldoende steun te vinden voor zijn plan om honderden miljarden dollars uit te geven aan schone energie en de transitie weg van fossiele brandstoffen te versnellen. Enkele weken geleden zag het er niet goed uit. De hoge inflatie en de vrees dat klimaatmaatregelen de Amerikanen in hun portemonnee zouden treffen, zaten in de weg. Nochtans zou de elektriciteitsfactuur van de Amerikaanse gezinnen moeten dalen door de investeringen in hernieuwbare energie en zouden zonnepanelen en elektrische wagens betaalbaarder moeten worden dankzij fiscale stimulansen. Met dehome improvement credit for energy efficiency bijvoorbeeld kunnen gezinnen 30 procent van investeringen in isolatie en warmtepompen terugkrijgen van de belastingen.

Het pakket van 369 miljard dollar is kleiner dan de 550 miljard dollar die een jaar geleden nog op de agenda stond. De leider van de Democraten, Chuck Schumer, noemde de wet desondanks "het moedigste klimaatpakket in de Amerikaanse geschiedenis". De uitstoot zou met deze maatregelen naar schatting met 31 tot 44 procent dalen tegen 2030 tegenover het niveau van 2005, volgens een analyse van Rhodium Group. Zonder de nieuwe maatregelen zou de uitstoot slechts 24 tot 35 procent dalen.

Er zitten ook een aantal cadeaus in de wet voor de grote oliemajors zoals Exxon Mobil en Chevron, met subsidies voor nieuwe activiteiten die zij uitbouwen, zoals de opvang van CO2 en de ontwikkeling van waterstof als brandstof.

Het was onder meer uitkijken naar de reactie van energie-aandelen bij de opening van Wall Street deze namiddag. Sinds 26 juli stegen aandelen als First Solar (productie van zonnepanelen) en Enphase Energy (software voor energie-opwekking en energieopslag) al om en bij 40 procent, wat suggereert dat de koersen al min of meer rekening hielden met de goedkeuring van de klimaatdeal. First Solar wint in de eerste handelsuren opnieuw 7,5 procent. Enphase Energy daarentegen verliest ruim 2 procent. Maar ook Exxon Mobil (+1%) en Chevron (+0,5%) spinnen garen.

Ook de producent van elektrische wagens Tesla zit bij de winnaars van de Inflation Reduction Act. Het aandeel wint ongeveer 5 procent, nadat een belastingkrediet voor elektrische wagens verlengd en verbeterd wordt. Vanaf 1 januari 2023 tot eind 2032 kunnen kopers een belastingkrediet van 7500 dollar krijgen dat ze meteen bij de aankoop bij een dealer kunnen gebruiken, in plaats van het aan te vragen via hun belastingaangifte. Er is ook geen plafond meer op het aantal wagens per producent waarvoor zo'n krediet kan gebruikt worden.

Medicijnenprijzen aan banden

In het wetgevende initiatief zitten niet enkel klimaatmaatregelen, maar ook maatregelen om lagere prijzen voor medicijnen te onderhandelen met grote farmabedrijven en de kosten die de patiënten zelf moeten dragen te verminderen. Er komt een minimumbelasting van 15 procent op grote bedrijven en een belasting van 1 procent op inkopen van eigen aandelen om de maatregelen te helpen financieren. Om het pakket door de senaat te krijgen, moesten er wel toegevingen gedaan worden. Omdat elke stem telde, kon een enkele senator nog wijzigingen afdwingen.

Zo sneuvelde bijvoorbeeld een prijsplafond van 35 dollar voor insuline voor private verzekeraars. Het plafond blijft enkel van toepassing voor patiënten die verzekerd zijn onder het sociaal verzekeringsprogramma Medicare. De Amerikaanse markt is vandaag de allerbelangrijkste markt voor medicijnenmakers. Als de Amerikaanse toezichthouder FDA een medicijn weigert goed te keuren voor de Amerikaanse markt, dan levert dat steevast een zware opdoffer op voor de medicijnenmaker, met een stevige koersdaling tot gevolg. Dat is niet alleen omdat er veel Amerikanen zijn, maar ook omdat de prijzen van medicijnen er veel minder aan banden worden gelegd dan in Europa bijvoorbeeld.

Critici vinden dat er nog te veel medicijnen buiten scope van de prijscontroles vallen. RBC Capital Markets schat desondanks dat de omzet van sommige farmabedrijven een tik van 10 à 15 procent zal krijgen. Albert Bourla, de CEO van Pfizer, liet eind juli in een gesprek met beleggers vallen dat hij teleurgesteld is dat zijn sector geviseerd wordt. Hij zegt dat het niet om prijsonderhandelingen gaat. "De overheid zal de prijzen opleggen en bedrijven die niet akkoord gaan riskeren een belasting van 95 procent." Bedrijven zouden hun prijzen ook niet meer mogen optrekken dan de inflatie. Albert Bourla schat de impact voor de hele sector op 270 miljard dollar over 10 jaar. Het aandeel van Pfizer staat op bijna 1 procent winst vandaag, nadat het bijna 6 procent verloor sinds 26 juli.

De belasting op de inkopen van eigen aandelen kwam op het laatste moment in de plaats van het schrappen van een belastingvermindering voor prestatievergoedingen van vermogensbeheerders. Senator Kyrsten Sinema had zich voor de kar laten spannen van de lobby voor de vermogensbeheerders. Zij weigerde voor de omnibuswet te stemmen, zolang de vermindering voor carried interest - dat is het deel van de winsten op succesvolle beleggingen die de beheerders van private equity, buyout en hedge funds afromen - zou afgevoerd worden. Die carried intrest wordt lager belast (23,8%) dan gewone inkomsten (37%).

