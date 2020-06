Ageas heeft met advocaat Mischaël Modrikamen en de circa 150 misnoegde beleggers die hij vertegenwoordigt, een schikking bereikt over de juridische procedures rond het Fortis-verleden van de verzekeraar. Dat meldt Ageas in een persbericht.

De zaak gaat over de ontmanteling van Fortis in 2007-2008. Na de operatie, en daarmee gepaard gaande zware verliezen voor de beleggers, werd een aantal ex-bestuurders van Fortis in verdenking gesteld omdat ze beleggers onvoldoende geïnformeerd zouden hebben over de blootstelling van de groep aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de VS, ten tijde van de overname van ABN Amro.

Ageas, het restant van de Fortis-groep, sloot enkele jaren geleden in Nederland al een grote deal met de meeste aandeelhouders. Modrikamen zette zijn juridisch offensief tegen Ageas en voormalige Fortis-bestuurders echter voort.

De verzekeraar zal de cliënten van Modrikamen die voor een opt-out uit de Nederlandse Fortis-schikking hebben gekozen, ook een vergoeding betalen. Die zal in lijn liggen met wat andere aandeelhouders kregen bij de Nederlandse schikking. De advocaat krijgt dan weer een bedrag dat de kosten en schade verbonden aan de juridische procedures dekt.

Net deze week komt de Fortis-strafzaak opnieuw voor de raadkamer in Brussel. Het parket vroeg de buitenvervolgingstelling. Modrikamen eiste aanvankelijk de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank, maar hij zal zich onthouden nu er een schikking is getroffen.

Maar, aldus Modrikamen, dat betekent niet dat ook de rechtszaken tegen de Franse bankgroep BNP Paribas worden stilgelegd. Er loopt zowel een strafrechterlijke als een burgerlijke klacht, waarbij Modrikamen 5,2 miljard euro schadevergoeding eist. De advocaat heeft altijd geargumenteerd dat Fortis voor een appel en een ei in handen is gekomen van de Fransen, ten nadele van de aandeelhouders van Fortis.

