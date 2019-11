Verzekeraar Ageas lanceert een bod om de zogenoemde FRESH-effecten, die in 2002 door het toenmalige Fortis werden uitgegeven, terug te kopen. Houders kunnen er 59 procent van hun originele investering voor krijgen, zo kondigt Ageas dinsdag aan.

Fortis gaf in 2002 voor een totale nominale waarde van 1,25 miljard euro aan FRESH-effecten uit. Die waren niet bedoeld voor de modale spaarder. De uitgifte was namelijk alleen bestemd voor institutionele investeerders en gebeurde in pakketten van telkens 250.000 euro.

In de praktijk waren die effecten 'eeuwigdurend', zegt Ageas-woordvoerder Michaël Vandenbergen. Ze kunnen immers alleen worden omgeruild voor Ageas-aandelen tegen een koers van 315 euro, terwijl het aandeel momenteel zowat 53 euro waard is.

Ageas doet de houders nu een bod om de effecten in cash terug te kopen. Zij zouden op die manier 59 procent van de nominale waarde terugkrijgen. Het bod ligt ook ruim 5 procent boven de slotkoers van het aandeel Ageas maandag.

'We bieden de houders van FRESH-effecten liquiditeit en een uitzonderlijke uitstapmogelijkheid uit een aanzienlijk achtergesteld en laag renderend instrument', klinkt het in een persbericht van Ageas.

Het resultaat van het bod wordt op 3 januari bekendgemaakt. Dan pas zal Ageas zicht hebben op de impact ervan op zijn boekhouding. Mocht iedereen op het aanbod ingaan, zou dat Ageas een kleine 750 miljoen euro kosten.