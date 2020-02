Het aandeel van verzekeraar Ageas wordt woensdag afgestraft op Euronext Brussel, hoewel de verzekeraar vorig jaar een recordwinst heeft geboekt.

Het Ageas-aandeel op Euronext Brussel opende woensdagmorgen 4 procent lager. De verzekeraar liet voorbeurs nochtans weten dat er vorig jaar recordcijfers werden geboekt, met een nettowinst van 979 miljoen euro over het volledige boekjaar. Het dividend wordt met een vijfde opgekrikt. Maar analisten rekenden op meer in het laatste kwartaal van vorig jaar. Voor het vierde kwartaal van 2019 gingen ze uit van een nettowinst van gemiddeld 136,3 miljoen euro, terwijl de verzekeraar 101,9 miljoen euro winst boekte.

De recordwinst over het volledige boekjaar is volgens Ageas te danken aan goede prestaties van de niet-levensverzekeringen in België en continentaal Europa en van de levensverzekeringen in Azië. Ook het premie-inkomen bereikte een recordhoogte: 35,9 miljard euro (+11 procent op vergelijkbare basis). De verzekeraar stelt een brutodividend voor van 2,65 euro per aandeel, een vijfde meer dan het vorige dividend.

De Aziatische activiteiten waren in 2019 goed voor een nettowinst van 514,9 miljoen euro, of meer dan de helft van de totale nettowinst van Ageas. De verzekeraar verwacht dat het coronavirus dat in China uitbrak, maar een beperkte rechtstreekse impact zal hebben dit jaar. Maar "de indirecte impact van de economische vertraging en de volatiliteit op de financiële markten en rentetarieven zou onze Aziatische commerciële activiteiten en resultaten kunnen beïnvloeden", klinkt het. De Belgische activiteiten leverden een nettowinst op van 426,4 miljoen euro, 3 procent meer dan in 2018.

Omstreeks 11 uur noteert het Ageas-aandeel 5,5 procent in het rood tot 50,10 euro.

