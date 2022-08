De onzekerheid op de beurzen schrikt nieuwe beleggers niet af, blijkt uit een rondvraag bij beursmakelaars. Het aantal nieuwe beleggers blijft aandikken.

De eerste jaarhelft is een van de woeligste en slechtste beursperiodes sinds lang. Ondanks de recente koersopstoot sinds begin juli staan de meeste aandelenindexen en een groot deel van de obligatiemarkten nog in de min. De volatiliteitsindex VIX - ook wel de angstbarometer genoemd - ligt structureel hoger tegenover vorig jaar. Met al die verliezen, angst en schommelingen zouden beleggers zich weleens kunnen afkeren van de beurs. Net nu er in de afgelopen twee jaar zo veel nieuwe beleggers zijn bij gekomen.Volgens de voornaamste beursmakelaars in ons land is dat evenwel niet geval, leert een korte rondvraag. "Ondanks de volatiele marktomstandigheden door de hoge inflatie en het Oekraïens-Russisch conflict, blijven we een gestage instroom van nieuwe beleggers zien", laat woordvoerder Ilse De Muyer van KBC-Bolero weten in een schriftelijke reactie. Sinds begin dit jaar nam het aantal nieuwe klanten bij het KBC-beursplatform met 10 procent toe.Die aangroei ligt wel lager dan in het recordjaar 2021. "De instroom van nieuwe klanten lag de eerste jaarhelft van dit jaar zo'n 30 procent lager dan vorig jaar, maar dat is nog steeds 160 procent hoger dan pre-corona", voegt ze toe.Het aantal transacties ligt wel beduidend lager dan dezelfde periode vorig jaar, laat Roel Vermeire van Keytrade Bank weten. "Tegenover 2020 en 2021 ligt het aantal transacties in 2022 iets meer dan 10 procent lager. Maar dat is wel nog steeds aanzienlijk hoger dan voor de covid-jaren", schrijft hij. Hetzelfde zien ze bij Bolero. "Het aantal transacties in de eerste jaarhelft lag 25 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, maar nog steeds 150 procent hoger dan in de eerste helft van 2019. Door de sterke klantengroei verwerkt Bolero nu op een jaarhelft evenveel transacties als over heel 2019", klinkt het.Ook qua transactietype is er geen grote verschuiving te merken. Bij Keytrade heeft de beurscorrectie voor een hoger aantal aankooporders gezorgd. "Dit jaar is, net zoals 2020, een jaar met een stevige beurscorrectie. Net zoals toen zien we in het aantal transacties een hoger volume van aankooporders", schrijft Roel Vermeire. "Er was geen grote verkoopbeweging te zien, het merendeel van de transacties blijven aankopen", zegt ook Ilse de Muyer van KBC.De serieuze correctie op de aandelenmarkten en de stijging van de rente zouden beleggers misschien aansporen meer in cash of obligaties te gaan, maar ook daar is niets van te merken, zeggen de brokers. "Er is een lichte toename in transacties in obligaties, maar die blijven laag in het geheel", klinkt het bij Keytrade. "We zagen de eerste jaarhelft een netto-instroom aan cash, maar die is integraal belegd. De totale cash op effectenrekeningen is nauwelijks gestegen", is de reactie van Bolero-KBC.ETF's of trackers blijven wel winnen aan populariteit. "Het marktaandeel van ETF's blijft in de lift zitten", zegt Roel Vermeire. "We zien er een stijgende interesse voor, vooral bij het jongere publiek", voegt Ilse De Muyer toe.Dat jonger publiek is ook de voornaamste groeidrijfveer voor de effectenrekening. Een op drie nieuwe klanten bij Bolero is jonger dan dertig jaar en meer dan de helft is jonger dan veertig. Die groei zien ze ook bij Keytrade.Een jaar geleden publiceerde de FSMA, de Belgische marktentoezichthouder, nog een studie die bevestigde dat het aantal beleggers begin vorig jaar de helft hoger lag dan begin 2019. Die groei lijkt dus wat getemperd, maar zeker niet gestopt.