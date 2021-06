De criteria voor het onafhankelijke duurzaamheidslabel voor beleggingsproducten 'Towards Sustainability' worden aangescherpt, zo maakte Febelfin, de federatie van de financiële sector, woensdag bekend.

Het initiatief dateert van 2019 en intussen kregen meer dan 580 beleggingsproducten het label, omdat ze voldoen aan een reeks minimumeisen rond duurzaamheid. Maar vanaf volgend jaar worden die eisen aangescherpt en worden ze in overeenstemming gebracht met de nieuwe Europese regelgeving op het vlak van duurzame financiering, klinkt het.

Bij beleggingen in de sector van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, zullen bedrijven niet alleen beoordeeld worden op de huidige bedrijfsvoering, maar ook op hun investeringen in nieuwe duurzame activiteiten. Ook de criteria voor schadelijke producten zoals wapens, tabak of steenkool worden strenger. Ten slotte zijn er ook meer gedetailleerde verwachtingen voor overheden in het geval er belegd wordt in staatsobligaties.

Meer info op de website www.towardssustainability.be.

Het initiatief dateert van 2019 en intussen kregen meer dan 580 beleggingsproducten het label, omdat ze voldoen aan een reeks minimumeisen rond duurzaamheid. Maar vanaf volgend jaar worden die eisen aangescherpt en worden ze in overeenstemming gebracht met de nieuwe Europese regelgeving op het vlak van duurzame financiering, klinkt het.Bij beleggingen in de sector van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, zullen bedrijven niet alleen beoordeeld worden op de huidige bedrijfsvoering, maar ook op hun investeringen in nieuwe duurzame activiteiten. Ook de criteria voor schadelijke producten zoals wapens, tabak of steenkool worden strenger. Ten slotte zijn er ook meer gedetailleerde verwachtingen voor overheden in het geval er belegd wordt in staatsobligaties.Meer info op de website www.towardssustainability.be.