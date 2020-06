Aandelenmarkten en de economie hebben almaar minder met elkaar te maken.

'Laten we maar meteen een groot misverstand uit de weg ruimen. Slecht economisch nieuws betekent niet dat de beurskoersen zullen dalen', zegt Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.

Toegeven, het voelt heel raar. Wereldwijd roepen alle economen in koor dat we aan het begin van een zware recessie staan, maar op hetzelfde moment stijgen de beurzen wereldwijd al wekenlang haast dag na dag. Laten we dan ook maar meteen een groot misverstand uit de weg ruimen. Slecht economisch nieuws betekent niet dat de beurskoersen zullen dalen. Historisch gezien was er al geen sterk verband tussen de beurs en de economie. Vandaag hebben de aandelenmarkten en de economie nog weinig of niets meer met elkaar te maken. Daar zijn de centrale banken verantwoordelijk voor met hun 'onorthodox' monetair beleid sinds de bankencrisis van 2008-2009. Sinds de politiek om aan monetaire versoepeling (QE of quantitative easing) te doen, wordt steeds meer geld bijgedrukt en dat vindt al meer dan een decennium ook massaal de weg naar de beurs. Veel meer nog naar Wall Street dan naar de Europese beurzen. Vooral omdat de Federal Reserve veel meer extra geld in het systeem heeft gepompt dan de Europese Centrale Bank.

Op de coronacrisis hebben de centrale banken nog veel sneller en krachtiger gereageerd dan op de bankencrisis. Een vloedgolf aan geld is in het systeem gepompt. De rente moet nog jaren extreem laag blijven zodat overheden en bedrijven zich erg goedkoop kunnen blijven financieren. Dat maakt de keuze voor aandelen haast vanzelfsprekend. Andermaal zal de spaarder en niet de aandeelhouder de crisis betalen. We gaan er zelfs van uit dat Wall Street over enkele jaren hogere pieken zal bereiken dan zonder covid-19 het geval zou zijn. De coronacrisis doet centrale bankiers alleen nog maar meer lucht in de zeepbel op Wall Street en andere beurzen blazen. Dat wordt straks een enorme knal, maar de eerstvolgende jaren zouden de beurzen weleens heel aangenaam kunnen verrassen. Met dank aan onder meer Powell, Lagarde en Kuroda.

