Het Amerikaans resultatenseizoen is al van start gegaan. De banken deden het prima en doen het beste verhopen voor de rest van de Amerikaanse resultaten. Ze moeten Wall Street op dreef houden en de Standard&Poor's500-index boven de recent geronde kaap van 4000 punten houden. De eerste set van cijfers is daar perfect in gelukt, met enkele nieuwe records tot gevolg. Vanaf deze week is het ook aan de Europese en Belgische ondernemingen om ons een inkijk te geven in hun activiteiten tijdens de eerste drie maanden van 2021. Die periode werd in Europa nog altijd gekenmerkt door een zachte of harde vorm van een lockdown in haast alle landen. LVMH deed het afgelopen week al prima, maar voor het luxeconcern speelt Azië een cruciale rol en daar is de coronacrisis haast volledig verleden tijd.Op Europees niveau is het vooral uitkijken naar het Nederlandse ASML. De producent van toestellen om halfgeleiders te maken zal normaal goede resultaten en vooruitzichten presenteren, maar de vraag is hoe goed ze zijn. Bij ons kijken we naar de cijfers van Orange Belgium.Er loopt een bod van de Franse moeder die koppig vasthoudt aan een biedprijs van 22 euro per aandeel. Zullen de cijfers meevallen? Barco zal op woensdag 21 april nog meer in de schijnwerpers staan. Het West-Vlaamse techbedrijf kende door de covid-19-pandemie een zeer moeilijk jaar 2020, met in de tweede jaarhelft wel beterschap in Azië. Helpt dat groeicontinent Barco de nog altijd moeilijke toestand in Europa te compenseren? Of volgt er een nieuwe teleurstelling door de cijfers of de vooruitzichten? De Dow Jones-index is niet langer de meest relevante index op Wall Street. Dat is intussen de Standard&Poor's500-index. Maar de Dow is wellicht wel nog altijd de bekendste beursindex ter wereld. De historische index is stilaan goed op weg om de grens van 36.000 punten in het vizier te nemen. Dat lijkt ons een valabel mikpunt voor de komende maanden. Bij wie al wat jaartjes op de teller heeft op de beursvloer, zou 'Dow 36.000' een belletje moeten doen rinkelen. Het was de titel van een ophefmakend boek van de columnist James Glassman en de econoom Kevin Hassett, gepubliceerd op 1 oktober 1999. Zij beweerden dat aandelen zwaar ondergewaardeerd waren en dat de Dow Jones-index tegen de periode 2002-2004 het niveau van 36.000 punten zou bereiken.Dat was een gewaagde prognose, want de aandelenmarkten waren op dat moment al vele jaren aan het stijgen. De Dow Jones had er een spectaculaire klim opzitten van afgerond 800 punten in 1982. Toen het boek verscheen, stond hij op ruim 10.000 punten. De kernboodschap van Glassman en Hassett, en de basis voor hun stoutmoedige voorspelling, was dat aandelen volgens hen geen risicopremie behoefden ten opzichte van 'veilige' beleggingen als obligaties.In januari 2000 bereikte de Dow Jones een piek op 11.750 punten, om dan weg te zakken naar 7250 punten in oktober 2002 en zelfs tot ongeveer 6500 punten in maart 2009, ondanks een tussentijdse piek op 14.150 punten in oktober 2007. Glassman en Hassett waren nochtans vrij zeker van hun stuk. Ze beloofden dat ze elk 1000 dollar zouden doneren aan een goed doel naar keuze, als de Dow Jones-index tegen 2010 nog niet minstens halfweg was geraakt tussen 10.000 en 36.000 punten, boven 23.000 punten dus. Dat gebeurde pas in oktober 2017. Begin 2010 gaven beide heren hun ongelijk toe en doneerden ze elk 1000 dollar aan het Leger des Heils. Na een lange en forse beursklim worden enkel boeken die aangeven dat de beurzen nog spectaculair zullen stijgen, bestsellers. Glassman en Hassett zullen, op die 1000 dollar na, best goed verdiend hebben aan hun boek, maar ze zaten er dus compleet naast.We sluiten niet uit dat de Dow Jones in de laatste klim naar een historische top ook nog stijgt tot boven 40.000 punten en misschien zelfs tot 50.000 punten, al zou dat bijzonder sterk zijn. Het is dus wachten op een volgende bestseller, die bijvoorbeeld op basis van het argument dat de rente nog decennialang laag zal blijven argumenteert dat de Dow Jones naar bijvoorbeeld 100.000 punten zal stijgen. Dan wordt het echt de hoogste tijd om de winst van tafel te beginnen nemen.Want aandelenbeleggers bezondigen zich voortdurend aan één ding: lineair denken. Als de beurzen al jarenlang fors stijgen, dan zullen boeken die voorspellen dat de klim nog spectaculair zal doorgaan, bestsellers zijn. Net als boeken die de complete ondergang voorspellen op het moment dat de aandelenmarkten al jaren aan het kwakkelen zijn. Laten we ons daar deze keer niet aan laten vangen.