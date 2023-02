Op de beurs van Mumbai blijven de bedrijven rond de Indiase miljardair Gautam Adani - tot voor kort de op een na rijkste mens ter wereld - klappen krijgen, nu al voor de derde week op rij.

Acht van de tien beursgenoteerde bedrijven van de groep verloren maandag terrein. Het vlaggenschip van de groep - Adani Enterprises - verloor bijna 10 procent, om daarna het verlies te beperken tot zowat 2 procent. In totaal is nu al 118 miljard dollar aan beurswaarde verdampt, of meer dan de helft van de marktwaarde van de bedrijven.

De Indiase industrieel Gautam Adani bouwde de voorbije jaren een fortuin op. Hij is actief in verscheidene sectoren: van havens en steenkool tot data- en mediabedrijven en hernieuwbare energie. Dat bracht hem vorig jaar in de top drie van rijkste mensen op aarde.

Maar een rapport van het Amerikaanse Hindenburg Research - een shortseller die speculeert op dalende koersen - brengt Adani in nauwe schoentjes. Volgens het op 24 januari verschenen rapport maakt Adani zich schuldig aan allerlei financiële wanpraktijken. Zo zou de omzet van de groep kunstmatig zijn opgeblazen. De industrieel ontkent de aantijgingen.

Na de publicatie ontstond een verkoopgolf die nu al dagen aanhoudt en ook het vertrouwen in de groep aantast. Een belangrijke uitgifte van obligaties is opgeschort en de kredietwaardigheid van enkele onderdelen van de groep is naar beneden bijgesteld.

Het persoonlijke fortuin van Gautam Adani ging al enkele tientallen miljarden omlaag. Hij verloor zo zijn titel van rijkste mens van Azië aan zijn landgenoot Mukesh Ambani.

