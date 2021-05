De aandeelhouders van bpost hebben de benoeming van zes nieuwe bestuurders bij bpost woensdag goedgekeurd. De scores bij de goedkeuring waren evenwel niet overweldigend.

De aandeelhoudersvergadering van het postbedrijf verliep digitaal. De tijdelijke voorzitter, de 72-jarige Amerikaan Ray Stewart, leidde de vergadering. De aandeelhouders konden stemmen over mandaten voor zeven bestuurders, van wie zes nieuwe gezichten. Politiek directeur van Ecolo Mohssin El Ghabri kreeg 87,09 procent stemmen achter zijn benoeming, het hoogste cijfer van alle nieuwkomers. De andere kandidaten scoorden ook allemaal meer dan 80 procent. De voorbije jaren werden benoemingen van bestuurders bij bpost echter telkens goedgekeurd met stalinistische scores van hoog in de 90 procent.

Met ruim 102 miljoen aandelen in bezit weegt de overheid zwaar door in die stemmingen. Dit keer was er meer verzet. Bij de stemming voor de nieuwe 36-jarige voorzitter Audrey Hanard waren er bijvoorbeeld amper extra voor-stemmen bovenop die van de overheid. Vertegenwoordigers van goed 22,7 miljoen aandelen stemden tegen, en er waren bijna 3 miljoen aandelen vertegenwoordigd bij de onthoudingen. Het ontslag van oud-CEO Jean Paul Van Avermaet keurden de aandeelhouders dan weer goed met afgerond 100 procent van de stemmen.

Interim CEO Dirk Tirez herhaalde dat de naam van de nieuwe CEO in de loop van de zomer bekend zou moeten zijn. Tirez zei dat bpost er een opmerkelijk jaar heeft opzitten en bracht hulde aan de 36.000 medewerkers. Zij hebben 'uitzonderlijk prestaties neergezet in moeilijke omstandigheden', zei hij. Hij stond ook stil bij de acht bpost-medewerkers die stierven door de pandemie.

