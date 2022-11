Amerikaanse beleggers reageren verheugd op een bericht dat het moederbedrijf van Facebook duizenden mensen wil ontslaan. Het aandeel Meta Platforms werd daarom maandag afgerond 7 procent hoger gezet op de beurs in New York.

Meta worstelt al langer met verslechterde vooruitzichten als gevolg van de wereldwijd afnemende economische groei en de concurrentie van andere sociale media als TikTok. Vandaar dat beleggers actie vanuit het bedrijf toejuichen. Anonieme bronnen vertelden aan de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal dat de enorme ontslagronde woensdag zal worden aangekondigd. Meta zelf wilde niet tegenover de krant reageren.

Het sentiment bij beleggers was over de gehele lijn positief. Wall Street lijkt er nog steeds van overtuigd dat de Federal Reserve het tempo waarin de rente omhoog gaat wat wil gaan verminderen.

Verder werd op de markt uitgekeken naar de tussentijdse verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden, die dinsdag worden gehouden. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 32.827,00 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent naar 3.806,80 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 10.564,52 punten.

Apple

Apple wist eveneens de schijnwerpers op zich gericht. Het Amerikaanse techconcern verwacht dit jaar miljoenen iPhones minder te kunnen produceren dan oorspronkelijk was voorzien. Door coronabeperkingen in een belangrijke fabriek in China rollen daar minder smartphones van de band. Ook zou de lagere productie volgens ingewijden te maken kunnen hebben met een lagere vraag naar de nieuwe iPhones. Het aandeel begon de handelsdag in de min, maar de koers krabbelde later toch op en Apple ging 0,4 procent hoger de handel uit.

Ook BioNTech (plus 4,2 procent) begon lager, maar eindigde hoger. Het biotechbedrijf is wat positiever geworden over de verkopen van zijn coronavaccin, dat het samen met partner Pfizer heeft ontwikkeld. In een nieuwe raming rekent het bedrijf voor dit jaar op een totale verkoop van minstens 16 miljard euro. De verkopen zullen daarmee wel minder hoog zijn dan vorig jaar toen het vaccin 19 miljard euro opbracht.

Berkshire Hathaway won verder 1,5 procent. Het investeringsbedrijf van de bekende belegger Warren Buffett presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht ondanks de daling van de beurskoersen in de verslagperiode.De euro was 1,0023 dollar waard, tegen 0,9994 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 91,92 dollar. Brentolie ging 0,6 procent in prijs omlaag tot 98,00 dollar per vat.

