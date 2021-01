Aandeel Twitter neemt duik bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Vooral het aandeel Twitter zakte flink in waarde, nadat het socialemediabedrijf had besloten om de Amerikaanse president Donald Trump definitief te bannen. Daarnaast zijn beleggers vooral bezig met de ontwikkelingen rond het coronavirus en de politieke discussie over een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump.

4 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga Image

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent lager, op 30.907 punten. De technologiebeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in tot 13.010 punten. Eind vorige week eindigden de graadmeters nog met records. De stemming op Wall Street profiteerde toen van de plannen van aankomend president Joe Biden om duizenden miljarden aan stimuleringsmaatregelen te nemen en zo de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Twitter ging maandag in de eerste handelsminuten ruim 11 procent omlaag. Nadien herstelde de koers wat en bleef het verlies beperkt tot de helft. Het bedrijf koos na de bestorming van het Capitool vorige week in Washington in eerste instantie nog voor een Twitter-verbod van 24 uur voor de president. Maar nadien zette het bedrijf het account van Trump definitief op non-actief. Twitter meent dat er een risico bestaat dat hij opnieuw zou oproepen tot geweld. Analisten wijzen erop dat de ban van Trump uitgelegd kan worden als een redactionele beslissing. Daarmee wordt de deur opengezet voor strengere regels voor sociale media. In het kielzog van Twitter verloren Snap, de onderneming achter de app Snapchat, en Facebook tot 4 procent. De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent lager, op 30.907 punten. De technologiebeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in tot 13.010 punten. Eind vorige week eindigden de graadmeters nog met records. De stemming op Wall Street profiteerde toen van de plannen van aankomend president Joe Biden om duizenden miljarden aan stimuleringsmaatregelen te nemen en zo de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen.Twitter ging maandag in de eerste handelsminuten ruim 11 procent omlaag. Nadien herstelde de koers wat en bleef het verlies beperkt tot de helft. Het bedrijf koos na de bestorming van het Capitool vorige week in Washington in eerste instantie nog voor een Twitter-verbod van 24 uur voor de president. Maar nadien zette het bedrijf het account van Trump definitief op non-actief. Twitter meent dat er een risico bestaat dat hij opnieuw zou oproepen tot geweld.Analisten wijzen erop dat de ban van Trump uitgelegd kan worden als een redactionele beslissing. Daarmee wordt de deur opengezet voor strengere regels voor sociale media. In het kielzog van Twitter verloren Snap, de onderneming achter de app Snapchat, en Facebook tot 4 procent.