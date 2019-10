Aandeel Nyrstar heropent diep in het rood

De handel in het aandeel van zinkspecialist Nyrstar is maandagmiddag om 12.00 uur hervat op de beurs van Brussel. Dat gebeurde met donkerrode cijfers: het aandeel ging tot 25 procent lager. Kort na 13.00 uur bedroeg het verlies zowat 15 procent, of een koers van 0,16 euro. Het aandeel was geschorst sinds 25 juni.