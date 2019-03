Aandeel Nordea dieperik in na bericht over witwaspraktijken

Een groot datalek zou voor honderden miljoenen euro's aan twijfelachtige transacties via Nordea-rekeningen hebben blootgelegd. Het gaat om witwaspraktijken met wortels in Rusland, zo meldt YLE. Nordea heft in het verleden al een boete gekregen in Zweden omdat het de antiwitwasregelgeving niet respecteerde.

De koersreactie illustreert hoe beleggers beginnen vrezen voor meer onthullingen over Scandinavische banken die mogelijk als hub dienden om crimineel Russisch geld naar het Westen te versluizen. Naar Danske Bank loopt momenteel een Amerikaans onderzoek voor louche praktijken met Russische geld in Estland.