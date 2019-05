Aandeel Deceuninck krijgt klap wegens omzetdaling in Turkije

Het aandeel van de producent van pvc-raamprofielen Deceuninck is vrijdag fors lager geopend op de beurs van Brussel. Het aandeel moest een verlies van 7 procent incasseren, nadat het bedrijf donderdag nabeurs een omzetdaling in Turkije had bekendgemaakt.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi, de Turkse dochter van Deceuninck, boekte in het eerste kwartaal een omzet van 35,2 miljoen euro, 30 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat was wel 'uitzonderlijk sterk', aldus Deceuninck. De omzetdaling ligt volgens het bedrijf in lijn met 'de algemene vertraging van de Turkse economie'. Maar de verlenging van de verkiezingsperiode in Istanboel - de lokale verkiezingen moeten er worden overgedaan - maakt de timing van het herstel minder voorspelbaar, klinkt het nog. Deceuninck benadrukt dat het in Turkije marktaandeel wint, en dat de markt op lange termijn zeker potentieel blijft bieden. In de andere regio's (Europa, Noord-Amerika en de opkomende markten) ontwikkelen de activiteiten van Deceuninck zich zoals verwacht.