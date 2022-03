De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) organiseert volgende week voor de zevende keer zijn 'Week van het Geld'. Het doel is om bij kinderen uit het lager en middelbaar onderwijs geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar te maken.

In totaal zullen 75.000 leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten. Michaël Van Droogenbroeck (VRT) en Ewald Pironet (Knack), auteurs van 'Investeren in de eerste helft van je leven', leggen via livechat alles klaar en duidelijk uit voor leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs. Meer dan 800 klassen uit het middelbaar onderwijs scherpen hun kennis over geldzaken aan via de Wikifin Quiz. Op maandag 21 maart stelt de FSMA de resultaten voor van het onderzoek 'Jongeren op de beurs' tijdens een webinar.

Voor leerlingen van de lagere school zal de nadruk liggen op het beheren van hun budget door middel van spelletjes die ter beschikking van de leerkrachten worden gesteld: "bug€tPRET" en "Just'in Budget".

Op maandag 21 maart brengt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een bezoek aan het Wikifin Lab, een uniek interactief centrum voor financiële educatie waar leerlingen uit het secundair onderwijs experimenteren met verschillende financiële situaties uit het dagelijks leven.

'Met De Week van het Geld bereiken we elk jaar meer dan 75.000 jongeren die deelnemen aan de activiteiten van Wikifin', zegt Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. 'De liveles, de spellen budg€tPRET en Just'in Budget en de Wikifin Quiz zijn uitstekende gelegenheden om leerlingen op een leuke manier te leren omgaan met geldzaken. In de huidige maatschappij is dat een onmisbare vaardigheid. We kunnen dan ook niet vroeg genoeg starten om jongeren hierop voor te bereiden.'

In totaal zullen 75.000 leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten. Michaël Van Droogenbroeck (VRT) en Ewald Pironet (Knack), auteurs van 'Investeren in de eerste helft van je leven', leggen via livechat alles klaar en duidelijk uit voor leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs. Meer dan 800 klassen uit het middelbaar onderwijs scherpen hun kennis over geldzaken aan via de Wikifin Quiz. Op maandag 21 maart stelt de FSMA de resultaten voor van het onderzoek 'Jongeren op de beurs' tijdens een webinar.Voor leerlingen van de lagere school zal de nadruk liggen op het beheren van hun budget door middel van spelletjes die ter beschikking van de leerkrachten worden gesteld: "bug€tPRET" en "Just'in Budget".Op maandag 21 maart brengt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een bezoek aan het Wikifin Lab, een uniek interactief centrum voor financiële educatie waar leerlingen uit het secundair onderwijs experimenteren met verschillende financiële situaties uit het dagelijks leven.'Met De Week van het Geld bereiken we elk jaar meer dan 75.000 jongeren die deelnemen aan de activiteiten van Wikifin', zegt Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. 'De liveles, de spellen budg€tPRET en Just'in Budget en de Wikifin Quiz zijn uitstekende gelegenheden om leerlingen op een leuke manier te leren omgaan met geldzaken. In de huidige maatschappij is dat een onmisbare vaardigheid. We kunnen dan ook niet vroeg genoeg starten om jongeren hierop voor te bereiden.'