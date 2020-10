De familie Sioen wil het textielbedrijf van de beurs halen. De familiale holding Siholdoverweegt 23 euro per aandeel te betalen, maar alleen als ze haar belang kan optrekken van 65 naar minstens 95 procent. Dan kan ze een uitrookbod doen en het aandeel laten schrappen.

Sioen kwam in oktober 1996 naar beurs tegen omgerekend 3,47 euro per aandeel (van Belgische frank naar euro en rekening gehouden met aandelensplitsing in 10). Het was de eerste van een rist succesvolle introducties die de 'flippo'-generatie genoemd zou worden. Het aandeel Sioen bereikte zijn piekkoers wel al in 1999, met 45,4 euro. De bankencrisis stuurde de koers helemaal naar af, maar tussen 2012 en 2017 was weer een sterke periode met een koersklim van afgerond 5 naar 33 euro. Door de coronacrisis zakte het aandeel weer onder 15 euro. Tegen een biedprijs van 23 euro zal het rendement op de belegging sinds 1996 in de buurt van 10 procent per jaar liggen. Dat is niet slecht, en zo'n 3 procent beter dan het beursgemiddelde, maar het is niet het hoge rendement dat de eerste jaren mogelijk leek.De delisting is er nog niet, want we zitten nog in de fase van consultatie en aftasten. Het aandeel uit de beurstabellen halen, zal de familie toch zo'n 160 miljoen euro kosten. Daarvoor moet ze nog de financiering rond krijgen. We moeten dus nog in de voorwaardelijke wijs spreken, maar het zou toch een gemis zijn voor het al vrij schrale aanbod op Euronext Brussel. De West-Vlaamse onderneming en specialist in technisch textiel is een van de schaarse industriële parels op de Brusselse beurs. Het bedrijf, gespecialiseerd in het bedekken van een drager met een beschermlaag, heefteen uniek profiel. Het is de enige volledig geïntegreerde speler in de sector en haalt mede daardoor de hoogste marges in de sector. Er zijn drie divisies: Coating(spinnen, weven en coaten), Chemicals(productie van industriële pasta's, vernissen en inkten) en Apparel(confectie van technische kledij). Sioen is de wereldmarktleider in dekzeilen voor vrachtwagens, zeildoeken en als topspeler in professionele duikpakken. Aandeelhouders moeten goed beseffen dat ze niet verplicht zijn op een bod in te gaan. Meer zelfs, als er een bod komt van 23 euro per aandeel, dan zouden we daar niet op ingaan. Het is misschien een fair bod in een jaar van coronacrisis, maar bekeken in de economische cyclus is dat bod te laag. Vooral als we denken aan de sterke balans en aan de unieke marktpositie van de groep. Dankzij de verticale integratie kan ze ook in crisistijden stevige marges halen.