Aan het einde van het jaar maken economen en strategen traditioneel de balans op en blikken ze vooruit naar het komende jaar. De coronapandemie is de wereldeconomie in 2020 uit koers gebracht. Wat brengt 2021?

In 2020 konden de economische vooruitzichten al na één kwartaal de vuilnisbak in, toen duidelijk werd dat een geniepig coronavirus uit China was kunnen glippen en zich in heel Europa had verspreid. Een pandemie stond bij geen enkele grote vermogensbeheerder op de lijst met voorspellingen voor 2020. Voor 2021 staat of valt elke voorspelling met de bescherming die vaccinatie kan bieden tegen covid-19. De economen en strategen van de grote vermogensbeheerders zijn dan ook voorzichtig met voorspellingen, maar ze zien wel een aantal thema's die mee zullen bepalen of u volgend jaar geld zal winnen of verliezen met uw beleggingen.

De komst van Joe Biden als Amerikaans president zet de deur open voor een ambitieuzer pakket steunmaatregelen, maar daarvoor moet Biden wel nog steun vinden in de Senaat. Veel zal afhangen van de twee Senaatszetels waarvoor begin volgend jaar verkiezingen worden gehouden. Pascal Blanqué, de hoofdstrateeg van Amundi, gelooft dat Biden het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten zal normaliseren, de economie meer zal ondersteunen, en een groene transitie en/of een infrastructuurplan op de sporen zal zetten."Als de Democraten er niet in slagen die twee Senaatszetels binnen te halen, wordt het voor Biden moeilijk om een radicale ommekeer te maken in het ecologische beleid van de Verenigde Staten, hoge prijzen voor geneesmiddelen tegen te gaan of de regelgeving voor technologiebedrijven strenger te maken", waarschuwt Keith Wade, de hoofdeconoom van Schroders. Een institutionele blokkering kan het Amerikaanse herstel in gevaar brengen.Het Amerikaanse stimuleringspakket wordt een belangrijke factor in 2021, maar de wereldwijde economische groei hangt vooral af van de snelheid waarmee de coronavaccins kunnen worden ingezet. Keith Wade is optimistischer over de groeivooruitzichten voor volgend jaar, na de berichten over de doeltreffendheid van verschillende vaccins. Hij verwacht dat de economische groei in 2021 zal aantrekken tot 5 procent in Duitsland."De vorm van het herstel zal heel anders zijn dan na de financiële crisis", meent John Greenwood, de hoofdeconoom van Invesco. "Veel economische indicatoren hebben onlangs een sterke opleving van de activiteit gesignaleerd, dankzij de ingrepen van de overheid om de economie te steunen." Tegelijk hebben alle grote centrale banken maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er meer dan voldoende geld in het financiële systeem zit.Monica Defend, hoofd research van Amundi, gelooft dat de gezondheidscrisis met enige vertraging aanzienlijke effecten zal hebben. "Overvloedige liquiditeit verhult economische zwakheden. Wij zijn van mening dat de gezondheidscrisis de deglobalisering zal versterken, met een repatriëring van bepaalde activiteiten naar het thuisland. De groei zal op de lange termijn zwakker blijven, meer afhankelijk van de binnenlandse vraag en het lokale begrotingsbeleid. De verschillen tussen de landen zullen toenemen."Voor John Greenwood is de aandelenhausse sinds 17 maart het gevolg van de ingrepen van de centrale banken en de overheden. "Het geld dat in de markt zit, kan worden geactiveerd als vaccins in 2021 algemeen verkrijgbaar zijn. Dat kan leiden tot een snel economisch herstel dat contrasteert met het trage herstel na de financiële crisis in 2008." De inzet van dat geld in de reële economie zal met enige vertraging tot inflatie leiden. John Greenwood ziet inflatie opduiken in 2022 of 2023, "afhankelijk van de snelheid waarmee de mensen weer in hun oude gedrag vervallen. Ik voorzie de komende jaren geen grote inflatoire schok.""Maar het is verkeerd te denken dat de inflatoire druk en de obligatierente tot het einde der tijden op dit lage niveau zullen blijven", zegt Pascal Blanqué. "We zijn ervan overtuigd dat we naar een nieuw regime gaan. De missie van de centrale banken zal veranderen. Het monetaire en het budgettaire beleid zullen fuseren door de monetisering van de schulden." Dat wil zeggen dat de centrale banken de overheidsschulden opkopen en die vervolgens wegstrepen, wat de centrale banken tot nu niet toegestaan is. "De ongelijkheden die het oude monetaire regime veroorzaakte, worden in de toekomst niet langer getolereerd", meent Pascal Blanqué.Alle experts zijn het erover eens dat de dollar zal blijven dalen tegenover andere munten. "We zien geen enkel economisch scenario zonder daling van de Amerikaanse munt de komende maanden", zegt Didier Saint-Georges, lid van het investeringscomité van Carmignac. Hij benadrukt dat die verzwakking van de dollar een aanzienlijke impact zal hebben op tal van activaklassen, zoals de grondstoffen en de opkomende markten. Monica Defend deelt die mening.Er is discussie over welke aandelen het best zullen presteren in 2021. Sommigen verwachten een snelle correctie van de technologieaandelen, waarvan de waarderingen waanzinnige hoogtes hebben bereikt. Anderen denken dat die groeiaandelen ook volgend jaar aan de kop van het peloton blijven.Pascal Blanqué zit in het kamp dat argwanend kijkt naar de technologiehype. "De markten zijn te zelfgenoegzaam, met bijzonder gespannen waarderingen in bepaalde segmenten. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer de technologiezeepbel barst." Hij vindt dat de komende maanden voorzichtigheid geboden is. "Sommige cyclische kwaliteitsaandelen daarentegen zitten in een goede positie om te profiteren van het einde van de crisis", vindt Pascal Blanqué. "Beleggers moeten voldoende liquiditeit aanhouden om het geld opnieuw in te zetten zodra de waarderingen zijn genormaliseerd."Didier Saint-Georges gelooft ook in een opwaardering van cyclische aandelen en waardeaandelen, die nu niet naar waarde geschat worden. Maar hij is ervan overtuigd dat de groeiaandelen snel weer de bovenhand halen. "De economische groei zal niet aantrekken tot een erg hoog niveau. De private schuld is torenhoog. In een omgeving waar het vinden van snelgroeiende aandelen moeilijker dan ooit is, denken we dat beleggers een aanzienlijke premie voor die aandelen zullen blijven betalen."