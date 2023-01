We vroegen de Belgische analisten welke aandelen zij zouden kopen voor hun kinderen of kleinkinderen. Holdings als Ackermans, Sofina en GBL en bedrijven met een lange geschiedenis als Solvay staan bovenaan op hun favorietenlijsten voor de lange termijn.

Welke aandelen zou u als belegging aan uw kinderen en kleinkinderen durven aan te raden? Die vraag stelden we aan tien analistenteams. De analisten van de Antwerpse private bank Dierickx Leys trokken resoluut de kaart van de holdings. Dat zijn portefeuillebedrijven die investeren in operationele bedrijven. "Van holdings zijn we redelijk gerust dat je niet elk jaar of zelfs elke maand je mening moet herzien. Het voordeel van holdings is dat zij hun portefeuilles aanpassen, zodat jij dat niet zelf hoeft te doen. Bij namen als Microsoft hebben we wat meer twijfels", vervolgt Dierickx Leys. "Dat is vandaag een goed aandeel, maar is het dat nog over vijf of tien jaar? Als je kijkt naar topbedrijven uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw, kan je alleen maar vaststellen dat de meeste het geen tien jaar uithouden." We vinden ook heel wat holdings terug in de favorietenlijsten van de andere analistenteams, maar ook technologiebedrijven en meer klassieke bedrijven met een heel lange geschiedenis. We vroegen telkens vijf favorieten, met minstens twee aandelen van eigen bodem.

...

Welke aandelen zou u als belegging aan uw kinderen en kleinkinderen durven aan te raden? Die vraag stelden we aan tien analistenteams. De analisten van de Antwerpse private bank Dierickx Leys trokken resoluut de kaart van de holdings. Dat zijn portefeuillebedrijven die investeren in operationele bedrijven. "Van holdings zijn we redelijk gerust dat je niet elk jaar of zelfs elke maand je mening moet herzien. Het voordeel van holdings is dat zij hun portefeuilles aanpassen, zodat jij dat niet zelf hoeft te doen. Bij namen als Microsoft hebben we wat meer twijfels", vervolgt Dierickx Leys. "Dat is vandaag een goed aandeel, maar is het dat nog over vijf of tien jaar? Als je kijkt naar topbedrijven uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw, kan je alleen maar vaststellen dat de meeste het geen tien jaar uithouden." We vinden ook heel wat holdings terug in de favorietenlijsten van de andere analistenteams, maar ook technologiebedrijven en meer klassieke bedrijven met een heel lange geschiedenis. We vroegen telkens vijf favorieten, met minstens twee aandelen van eigen bodem. Vijf analistenteams schoven de Antwerpse investeringsmaatschappij naar voren als een belegging voor de komende generaties. "Ackermans mag niet ontbreken in een portefeuille voor je kinderen of kleinkinderen", vindt Nagelmackers. "De groep focust op enkele belangrijke trends, zoals de klimaatverandering, hernieuwbare energie en duurzame agricultuur. Op de langere termijn bieden ontluikende initiatieven, zoals het winnen van mineralen op de zeebodem of het produceren van groene waterstof, aantrekkelijke perspectieven." De dochtermaatschappij DEME is "een ideale play" op de energietransitie voor de komende decennia, vindt BNP Paribas Fortis Private Banking. DEME is op 30 juni afgesplitst van het bouwbedrijf CFE en noteert apart op de beurs. Ackermans heeft 62 procent van de aandelen in handen. Maar Ackermans is veel meer dan alleen maar DEME. "De familiale groep heeft participaties in ongeveer dertig bedrijven, waarin ze veelal de effectieve controle uitoefent", zegt de Antwerpse vermogensbeheerder Leo Stevens. Dat betekent dat ze meer dan de helft van de aandelen bezit en zeggenschap heeft over de richting die de bedrijven uit moeten. "Ongeveer de helft van die bedrijven is beursgenoteerd. Ackermans geeft beleggers de mogelijkheid indirect te investeren in die niet-beursgenoteerde bedrijven." De private banken Delen en Bank van Breda zijn niet-beursgenoteerd en worden nog niet volledig naar waarde geschat door de markt, vindt BNP Paribas Fortis Private Banking. Nagelmackers vindt de private banken samen met DEME "de belangrijkste winstgeneratoren". ABN AMRO Private Banking vult aan dat ook het vastgoedbedrijf Nextensa en het bouwbedrijf CFE bij de kernsectoren horen. Dierickx Leys schat dat beleggers tegen de huidige koers van Ackermans de onderliggende activa met een korting van ongeveer 15 procent kopen. "De holding is een echt Belgisch fort", besluit Leo Stevens. "Het sterke trackrecord geeft comfort in woelige beurstijden. De holding heeft een oorlogskas van meer dan 500 miljoen euro om in te spelen op buitenkansen, en ze betaalt een mooi dividend." De analisten van BNP Paribas Fortis Private Banking denken dat de bestuurders de komende decennia aandeelhouderswaarde zullen blijven creëren zoals de afgelopen decennia. Met de plantageholding Sipef heeft de holding ook een speler uit de grondstoffensector in huis, die doorgaans bescherming biedt tegen inflatie.Met vier vermeldingen is Sofina bij de analisten bijna even populair als Ackermans. Econopolis pikt de "zwaar afgestrafte" holding van de familie Boël op. Beleggers konden de holding maar moeilijk de "missers" in de portefeuille vergeven, zoals THG (e-commercecosmetica), Zilingo (digitaal modeplatform) en Missfresh (onlineverkoop van verse producten in China). Daarnaast vermeldt Econopolis ook de "perikelen rond het Indiase opleidingsplatform Byju's". Byju's groeide vele jaren als kool en reeg de overnames aan elkaar. De bedrijfsrevisor weigerde de jongste jaarcijfers van Byju's goed te keuren en beleggers vrezen dat er fraude in het spel is. Sinds 2019 was Byju's de grootste bedrijfsparticipatie, die volgens Dierickx Leys "op een bepaald moment 10 procent van de portefeuille uitmaakte". Bij de analisten van de Antwerpse private bank vallen Sofina en GBL nipt buiten de selectie, ten voordele van Ackermans en Brederode. Het belang in Byju's is het afgelopen jaar enorm in waarde gedaald en sinds midden 2022 heeft de verhuurder van koelwagens Petit Forrestier de koppositie overgenomen. "Door de grote aandacht voor enkele probleemgevallen vergeten beleggers de talrijke parels, zoals dat familiebedrijf", meent Econopolis. Volgens BNP Paribas Fortis Private Banking is Sofina "ondanks de negatieve cocktail" van het voorbije jaar nog altijd een "uitstekende schepper van aandeelhouderswaarde voor de komende jaren en decennia, zoals Ackermans". Ook Van Lanschot vindt dat het management zijn mojo nog niet kwijt is. "We gaan ervan uit dat Sofina in de toekomst zal inspelen op de disruptieve ontwikkelingen die ertoe doen, met een goede spreiding en een stevig gehalte groeilanden. De goede contacten die de holding onderhoudt met wereldspelers in private equity blijven een belangrijke troef." Leo Stevens is niet blind voor het mindere jaar 2022, maar voegt eraan toe dat de familie Boël Sofina al meer dan 200 jaar met veel succes runt. "Een jaar geleden werd de holding nog alom geprezen en noteerde Sofina tegen een forse premie van bijna 30 procent, omdat beleggers rechtstreeks en onrechtstreeks via fondsen, zoals Sequoia Capital, kunnen participeren in niet-beursgenoteerde groeibedrijven. Nog geen 10 procent van de totale activa van Sofina bestaat uit beursgenoteerde aandelen.""Het is veruit de grootste producent van luxegoederen in Europa, maar in vergelijking met andere luxemerken heeft LVMH een relatief kleine blootstelling aan Europa", legt Leleux Associated Brokers uit. Slechts 23 procent van de inkomsten komt uit Europa. "De inkomsten van LVMH lijken bijna recessiebestendig. Sinds de jaren tachtig zijn de inkomsten nog maar vijf keer gedaald. Bovendien hebben Europese luxemerken een verwaarloosbare blootstelling aan stijgende energieprijzen." Er zijn nog drie andere aandelenlijstjes waarop LVMH staat te blinken. Dierickx Leys legt uit dat het bedrijf vijf divisies telt: mode en lederwaren met merken als Louis Vuitton en Christian Dior, parfums en cosmetica met onder meer Fenty Beauty by Rihanna, wijnen en geestrijke dranken zoals Veuve Cliquot, juwelen en horloges van TAGHeuer, Bvlgari en Zenith en de ketens van onder meer Duty Free Shoppers (DFS), Sephora en Le Bon Marché. Die laatste divisie leed het meeste onder de lockdowns en het verbod op reizen. LVMH wordt weleens een holding genoemd, maar dan wel eentje die enkel in bedrijven in de luxesector investeert. Leo Stevens telt 75 prestigieuze merken, die verkocht worden in meer dan 5.500 winkels wereldwijd. Volgens BNP Paribas Fortis Private Banking is LVMH "de grootste en meest gediversifieerde luxegoederengroep ter wereld". Ook hier wijzen de analisten op "de goede weerbaarheid van de zeer winstgevende 'high-end' mode en lederwarendivisie." "De uitstekende prijszettingsmacht, de sterke balans en cashflowgeneratie, en mooie groeivooruitzichten" zijn andere troeven. Die sterke prijszettingsmacht dankt de groep, volgens Leo Stevens, aan bekende merken zoals Louis Vuitton, Moët & Chandon en Dior. "De organische omzetgroei over de eerste negen maanden van 2022 bedroeg 20 procent, vooral dankzij de sterke groei van mode en lederwaren, prijsverhogingen en de lanceringen van nieuwe producten." Volgens Leo Stevens zit de almaar toenemende middenklasse wereldwijd daar voor iets tussen. "De grote blootstelling aan de Aziatische consument, goed voor 41 procent van de omzet, biedt kansen, al zorgde de strenge zero-covidpolitiek in China dit jaar voor een lagere groei. Een volledige opheffing van de beperkingen in die regio zou een boost kunnen geven."De Nederlandse maker van chipmachines krijgt drie voorkeurstemmen. "De wereldwijde chipindustrie is bijna volledig afhankelijk van ASML. Het bedrijf heeft een geschat marktaandeel van 95 procent. Het levert aan alle grote chipproducenten zoals Intel, TSMC en Samsung", stelt 1Vermogensbeheer. "Een van de belangrijkste langetermijntrends is het steeds toenemende gebruik van microchips." "Ze zijn onmisbaar in zowat elke industrie", meent Leo Stevens. "Door de technologische versnelling is de vraag naar chips exponentieel gestegen. De technologie van ASML is cruciaal voor de verdere ontwikkeling. De lithografiesystemen van ASML bepalen of het circuit op een chip kleiner kan worden. Met machines op basis van lichtbronnen (extreme ultraviolet of EUV en deep ultraviolet of DUV) staat ASML nagenoeg zonder concurrentie aan de technologische top." BNP Paribas Fortis Private Banking voegt er nog aan toe: "ASML heeft bijna een monopolie. Daardoor geniet het bedrijf van een ijzersterke prijszettingsmacht met duurzaam hoge winstmarges en een dubbelcijferig groeipad." De huidige EUV-machines van ASML kosten 200 miljoen euro per stuk "en dankzij enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling staat de opvolger al klaar", klinkt het bij 1Vermogensbeheer. BNP Paribas Fortis Private Banking sluit af dat ASML "een must-have technologiewaarde" is voor de komende jaren en decennia.Het chemiebedrijf kreeg drie nominaties. "Het is een van de oudste Belgische bedrijven", motiveert 1Vermogensbeheer. "Het bedrijf is opgericht door Ernest Solvay in 1863 na een belangrijke technologische doorbraak: de productie van soda met behulp van ammoniak. Zoals alle bedrijven die meer dan een eeuw bestaan, heeft Solvay zich vaak moeten heruitvinden." Met CEO Ilham Kadri waait er een frisse wind. "Eerst was er veel opruimwerk: afschrijvingen op te dure overnames, herstructureringen, de verkoop van zwakke onderdelen en de afhandeling van de milieu- en pensioenproblematiek. Sinds enkele kwartalen klopt Solvay de verwachtingen en ontpopt het zich tot een ware cashmachine", klinkt het bij Econopolis. Van Lanschot vindt Solvay "een innovatief bedrijf met geavanceerde materialen, die onder andere gebruikt worden in de automobiel- en de luchtvaartsector". Heel belangrijk in tijden van stijgende kosten: "Het bedrijf slaagt er goed in hogere kosten door te rekenen aan zijn klanten." De opsplitsing in twee bedrijven, die in de tweede helft van 2023 op de planning staat, zal volgens Econopolis vooral de waarde naar boven halen van de divisie Speciality, die onder meer materialen voor batterijen in elektrische wagens maakt. "Het idee is dat de divisie Essential, die zich vooral richt op de oude, rendabele producten zoals Soda Ash, een stabiele dividendbetaler zal blijven", voegt 1Vermogensbeheer toe. "Solvay heeft sinds 1983 het dividend nooit verlaagd en meestal verhoogd. Speciality moet een groeibedrijf zijn dat minder dividend uitkeert, maar een hogere waardering moet kunnen krijgen." 1Vermogensbeheer heeft nog een idee om te voorkomen dat de kinderen of kleinkinderen de aandelen in een impuls verkopen bij een volgende crisis. "Er kan ook via de monoholding Solvac in aandelen op naam van de kinderen of kleinkinderen geïnvesteerd worden. Die zijn ook beursgenoteerd, maar er zijn meer papieren nodig om ze te verhandelen." De activa van Solvac bestaan uit aandelen Solvay.De holding van de families Frère en Desmarais krijgt twee vermeldingen: van KBC Securities en Leleux Associated Brokers. GBL heeft het lijstje van Dierickx Leys net niet gehaald. Andere holdings die één vermelding kregen zijn de infrastructuurholding TINC, die onder meer zonne- en windparken bouwt, en Prosus, dat vooral afhankelijk is van het belang in de Chinese technologiereus Tencent. "De onderneming stond vroeger bekend om haar actieve deelneming in grote Europese blue-chipaandelen", stelt KBC Securities. "De beleggersgemeenschap heeft altijd vraagtekens geplaatst bij de toegevoegde waarde die het beleggingsteam van GBL biedt voor het aanhouden van aanzienlijke posities in blue-chipbedrijven waarin beleggers ook rechtstreeks kunnen beleggen. Tijdens de kapitaalmarktdag in november 2021 heeft GBL verklaard dat het zal focussen op een allocatie van 40 procent aan private, alternatieve activa. GBL is ook van plan via zijn Sienna-platform een activiteit in beleggingsbeheer op te starten." "GBL is veel transparanter dan sommige andere Belgische holdings, zoals Sofina en Brederode", zegt Leleux. "De belangrijkste drie participaties zijn de drankengroep Pernod Ricard (19% van de portefeuille), het certificaten- en inspectiebedrijf SGS (16%) en digitale klantenserviceaanbieder Webhelp (9%). Het verschil tussen de intrinsieke waarde en de beurskoers, de korting, is sterk toegenomen." Volgens KBC Securities is de korting vandaag ruim 35 procent, terwijl een korting van 20 procent gerechtvaardigd zou zijn. De analisten vinden dat de markt onvoldoende waardering heeft voor de inspanningen van GBL om van de holding een aantrekkelijke langetermijnbelegging te maken, zoals "een consistente aandeleninkoop, een vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur en een nieuwe benadering van waardecreatie via een verhoogde toewijzing aan kwaliteitsvolle private, alternatieve activa". Volgens 1Vermogensbeheer is Microsoft "al decennia een dominant bedrijf en zijn er weinig redenen om te verwachten dat daar de volgende decennia verandering in zal komen". "Slechts weinig bedrijven hebben geen abonnement lopen bij Microsoft". Leo Stevens heeft het over "een powerhouse" in de technologiesector, waarvan de softwareproducten "zodanig verweven zijn met ons dagelijkse leven dat Microsoft soms incontournable lijkt". "Het aandeel is afgestraft wegens sombere vooruitzichten over de cloudbusiness en de stijgende energiekosten voor de datacenters". De teruggevallen koers beschouwt de Antwerpse private bank als "een mooi instapmoment". Bedrijven die al lang bestaan en zich al een paar keer hebben moet heruitvinden of holdingbedrijven die investeren en desinvesteren in andere bedrijven in functie van wat leeft in de maatschappij, zijn volgens analisten de beste beleggingskansen voor uw kinderen en kleinkinderen. Weet wel dat sommige aandelen, zoals LVMH, dicht tegen hun recordkoers zitten. Als u belegt voor de lange termijn, kunt u werken met kooporders met een limietprijs en wachten tot een dip de koersen onder die limiet duwt. Pluis ook de volledige lijsten van de analistenteams uit (zie tabel). Bij Van Lanschot vinden we bijvoorbeeld nog NextEra, een bedrijf dat vooroploopt in de energietransitie. "Het is de grootste exploitant van wind- en zonne-energieprojecten ter wereld en een wereldleider in batterij-opslag." Zoek ten slotte vooral naar aandelen die bij uw visie en overtuigingen voor de toekomst passen.