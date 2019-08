Woonbonus dooft uit: 3 vragen en antwoorden

In de nota van Bart De Wever (N-VA), die als startpunt moet dienen voor de onderhandelingen over een regeringsvorming, staat dat de woonbonus moet uitdoven. Het verdwijnen van de belastingvermindering waarop uitgaven voor een hypothecaire lening recht geven, zou gecompenseerd worden door een verlaging van de registratierechten ofwel de belasting die mensen betalen bij de aankoop van een woning of een bouwgrond.

. © Stockbeeld

Hoeveel voordeel levert de woonbonus op?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×