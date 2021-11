Vraag vandaag zeker niet aan uw boekhouder of belastingconsulent of hij een werkbare baan heeft.

'Vraag vandaag zeker niet aan uw boekhouder of hij een werkbare baan heeft. U zou het vuur aan de lont steken', zegt Jan Tuerlinckx, advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Tax Lawyers.

Eind september zijn de dag en de nacht voor de tweede keer in het jaar even lang. Dat heet de equinox. Daarna valt de duisternis almaar vroeger in. Die duisternis geeft inzicht in het economische weefsel. Dan kan worden vastgesteld welke ondernemingen nog laat op de avond en in de vroege nacht aan het werk zijn. Dat behoeft geen statistiek. De lamp brandt nog bij de boekhouders, de accountants en de belastingconsulenten, die begaan zijn met het indienen van de belastingaangiftes. Ook in het weekend brandt daar de lamp nog in deze periode, als is dat minder zichtbaar.

Maar hoeft dat anno 2021, in volle digitale evolutie, nog wel? Kan dat wel in tijden waarin stressbeheersing centraal staat, een burn-out een van de belangrijke beroepsziekten is en werkbaar werk een essentieel mensenrecht geworden is? Werkbaar werk staat voor kwalitatief werk, dixit de overheid. Werk dat boeit en je laat groeien. Het is werk dat in balans is met je privéleven. Je krijgt er niet te veel stress van en je wordt er niet ziek van. Een werkbare job is een fijne job die je lang kan volhouden.

Vraag vandaag zeker niet aan uw boekhouder, accountant of belastingconsulent of hij een werkbare baan heeft. U zou het vuur aan de lont steken. In het herfst moeten zij dubbele shifts en meer draaien om het werk gedaan te krijgen. Een buitenstaander zou kunnen vragen of dat niet veeleer te maken heeft met inefficiëntie dan met dwang. De beroepsbeoefenaars moeten hun aangiften ingediend hebben tegen begin november. Dan is het aanslagjaar al meer dan tien maanden oud.

Maar de gedachte dat er meer dan tien maanden zijn om de aangifte in te vullen beantwoordt niet aan de realiteit. Tax-on-web, de applicatie waarmee de elektronische aangifte van de personenbelasting moet worden ingediend, wordt niet vroeger dan in mei vrijgegeven. Er worden van die applicatie ook nog updates gestuurd tot enkele maanden later. Met elk van die updates worden er aanpassingen verricht, zodanig dat er eigenlijk geen definitieve aangifte kan worden ingediend. De belastingaangifte omvat cijfers van fiches die door verschillende overheidsdiensten worden opgesteld. Het is geen uitzondering dat de overheid de laatste fiches eind juni uploadt.

Nochtans zal niemand ontkennen dat het fiscale middenveld een cruciale rol speelt in het draaiende houden van 's lands inkomsten. Dat het met een ware waslijst van obstakels wordt geconfronteerd, leidt tot begrijpelijke verzuchtingen: de slechte werking van Tax-on-web, de erbarmelijke communicatie daarrond door de overheid, de toename van de administratieve verplichtingen (zoals DAC6 en het UBO-register), het samenvallen van de kwartaalaangiftes van de btw, de aangiftes van de personenbelasting en de jaarrekeningen.

De eerlijkheid gebiedt evenwel te vermelden dat minister Vincent Van Peteghem (CD&V) op de valreep een collectief uitstel toestond voor de aangiftes van de personenbelasting. Hetzelfde gebeurde vorig jaar en het jaar daarvoor. Dat kostte veel bloed, zweet, tranen, petities, parlementaire vragen, acties van beroepsverenigingen, en vijven en zessen.

Er hebben zich nog nooit zo weinig studenten ingeschreven in de richting accountancy en fiscaliteit. Dat is zonde, want iedere stakeholder heeft baat bij kwalitatief cijferwerk. Hebt u het genot om een cijferberoeper bij uw sociale cirkel te rekenen, steek hem of haar dan gerust een hart onder de riem in een stressvolle periode als de deze. Ze kunnen de steun gebruiken. Hebt u nog meer genot en hebt u het voor het zeggen in dit land, denk dan eens structureel en betrokken mee over dit probleem. Zo voorkomen we dat de cijferberoepers tollenaars worden. Uit de bijbel weten we dat zij niet geliefd waren. Iedereen is gebaat bij correcte cijfers en professionele ondersteuning. Zonder hen doet de laatste het licht uit.

