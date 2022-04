In Vlaanderen en Brussel worden de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens verhoogd op 1 juli. Het gaat om een indexaanpassing. Dat meldt Viapass, het publiek orgaan dat de kilometerheffing coördineert en controleert in België.

In Vlaanderen en Brussel worden de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens verhoogd op 1 juli. Het gaat om een indexaanpassing. Er komen geen betalende tolwegen bij. Dat meldt Viapass, het publiek orgaan dat de kilometerheffing coördineert en controleert in België. In Wallonië zijn de tarieven voor de kilometerheffing geïndexeerd op 1 januari.

De software van de OBU's, de toestellen die in de vrachtwagens de gereden kilometers registreren, zal automatisch geüpdatet worden met de nieuwe tarieven.

Voor de oudste en minst milieuvriendelijke vrachtwagens van meer dan 32 ton met Euronorm 0, 1 of 2 gaat het in Vlaanderen bijvoorbeeld om een verhoging van 0,236 euro per kilometer naar 0,255 euro per kilometer. Voor de meest recente en milieuvriendelijkste vrachtwagens van meer dan 32 ton met Euronorm 6 gaat het in Vlaanderen om een toename van 0,159 euro per kilometer naar 0,172 euro per kilometer.

In Vlaanderen en Brussel worden de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens verhoogd op 1 juli. Het gaat om een indexaanpassing. Er komen geen betalende tolwegen bij. Dat meldt Viapass, het publiek orgaan dat de kilometerheffing coördineert en controleert in België. In Wallonië zijn de tarieven voor de kilometerheffing geïndexeerd op 1 januari.De software van de OBU's, de toestellen die in de vrachtwagens de gereden kilometers registreren, zal automatisch geüpdatet worden met de nieuwe tarieven.Voor de oudste en minst milieuvriendelijke vrachtwagens van meer dan 32 ton met Euronorm 0, 1 of 2 gaat het in Vlaanderen bijvoorbeeld om een verhoging van 0,236 euro per kilometer naar 0,255 euro per kilometer. Voor de meest recente en milieuvriendelijkste vrachtwagens van meer dan 32 ton met Euronorm 6 gaat het in Vlaanderen om een toename van 0,159 euro per kilometer naar 0,172 euro per kilometer.