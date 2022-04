De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) waarschuwt maandag in een persbericht voor wat het een 'mirakeloplossing' noemt die al enkele maanden op internet en sociale media de ronde doet. Dankzij een zogenaamde 'geboortetrust' beweren mensen dat ze recht hebben op een erfdeel van 1,5 miljoen euro en als gevolg daarvan nooit meer belastingen zouden moeten betalen. Deze bewering is echter volledig vals en foutief, onderstreept Vlabel.

Volgens de briefschrijvers zou uit een exoneratie-arrest van de 'Hoge Raad van de Kinderen' blijken dat ze recht hebben op een erfdeel van 1,5 miljoen euro. De briefschrijvers vragen de belastingadministratie om de trust af te wikkelen, waardoor zij nooit meer geld van hen kan eisen. Dat zou dan ook betekenen dat deze mensen nooit meer belastingen zouden moeten betalen.

De 'Hoge Raad van de Kinderen' is echter een niet bestaand rechtscollege en er bestaat ook geen geboortetrust waar een verzekeringsmaatschappij geld zou hebben in gestort. De beweringen zijn dan ook 'volledig vals en foutief', beklemtoont Vlabel.

Aangezien de Vlaamse Belastingdienst de afgelopen maanden verschillende dergelijke brieven heeft ontvangen, waarschuwt hij voordat het fenomeen, zoals in Nederland, grotere proporties aanneemt. Daar werden vorig jaar namelijk liefst 7.900 dergelijke brieven verstuurd.

Bovendien wil Vlabel die mensen ook beschermen tegen negatieve gevolgen, want door het niet (tijdig) betalen van belastingen, riskeren deze personen boetes en nalatigheidsintresten. Ten slotte gaat het mogelijk ook om een vorm van phishing of oplichting omdat de brievenschrijvers om allerlei identiteitsgegevens worden gevraagd.

