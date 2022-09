Er is niets mis met plannen en vooruitdenken en voor uw kinderen en geliefden te willen zorgen, maar laat u vooral niet overhalen meer te schenken dan waar u zich comfortabel bij voelt. Maak er geen ruzie over. Lig er niet wakker van. En vergeet niet: het plannen van uw nalatenschap is een luxeprobleem.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) pleit voor hogere belastingen op erfenissen om drie redenen. Ten eerste brengen ze geld in het laatje van de armlastige overheden. Ten tweede zijn het belastingen die efficiënt geïnd kunnen worden. Ten derde zijn ze een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende ongelijkheid. De 10 procent rijkste Belgen bezitten ruim 40 procent van de rijkdom; de 1 procent rijkste hebben een dikke 10 procent. Daarmee hoort België bij de landen waar de kloof tussen arm en rijk het kleinste is. Toch riskeert één op de zeven kinderen in armoede op te groeien. Vooral de rijkere ouders kunnen iets van waarde nalaten of schenken aan hun kinderen. Ongeveer een derde van de Belgische huishoudens heeft ooit een substantiële gift of erfenis gekregen, volgens de OESO-statistieken.Er zijn weinig belastingen die zo gevoelig liggen als de erfbelasting. Mensen vinden dat ze tijdens hun leven al genoeg belastingen op hun inkomsten hebben betaald. Ze pikken het niet dat hun erfgenamen dan nog een keer belastingen moeten betalen. Als het om een omvangrijk vermogen gaat, zijn mensen bereid dure advocaten te betalen om bij de overdracht van dat vermogen zo min mogelijk belastingen te betalen. Sommige mensen schenken nog liever tijdens hun leven hun hele vermogen weg, met het risico dat ze in hun laatste dagen in de armoede belanden, dan dat hun erfgenamen een euro te veel belastingen zouden betalen. Er is niets mis met plannen en vooruitdenken en voor uw kinderen en geliefden te willen zorgen, maar laat u vooral niet overhalen meer te schenken dan waar u zich comfortabel bij voelt. Maak er geen ruzie over. Lig er niet wakker van. En vergeet niet: het plannen van uw nalatenschap is een luxeprobleem.