Bijna zes maanden na de inwerkingtreding van de effectentaks 2.0 vragen twee beleggingsvehikels aan het Grondwettelijk Hof een deel van de wet te vernietigen. Dat meldt De Tijd woensdag.

De nieuwe wet voert een jaarlijkse taks van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. De taks moet op kruissnelheid 429 miljoen euro per jaar opbrengen.

Daarmee zijn enkele dagen voor het verstrijken van de deadline van eind augustus al drie verzoekschriften ingediend. Eerder raakte bekend dat ook de verzekerings­koepel Assuralia verzet aantekent, onder meer omdat kleine beleggers in tak23-producten getroffen dreigen te worden.

Bij Portus en GBL, twee beleggingsvehikels, spelen uiteraard andere redenen. GBL is de beursgenoteerde holding van de familie Frère. Portus is de sleutelholding van de 70-jarige Gino Coorevits, volgens De Tijd een discrete West-Vlaming die rijk werd in textiel en vastgoed en tegenwoordig in Oostenrijk woont.

De rijke beleggers vinden dat de effectentaks 2.0 België als financieel centrum opnieuw uitholt, na de stelselmatige verhoging van de beurstaks en de stijging van de roerende voorheffing naar 30 procent. De effectentaks 2.0 vervangt de eerste effectentaks. Die werd in oktober 2019 vernietigd door het Grondwettelijk Hof, zowat anderhalf jaar nadat enkele juridische procedures waren aangespannen.

