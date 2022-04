Net als in 2020 zijn er in 2021 opnieuw meer dan 9.000 meldingen binnengelopen bij het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie. Mensen en bedrijven kunnen daar sociale fraudeurs verklikken.

Met in het totaal 9.125 meldingen blijft 2021 net onder recordjaar 2020, toen 9.330 meldingen binnenliepen. Meer dan de helft van de meldingen (4.669) had betrekking op zwart- en sluikwerk. Daarnaast liepen er bij het Meldpunt ook 1.890 meldingen over inbreuken op de coronamaatregelen binnen. Ook domiciliefraude (1.181 meldingen) kwam regelmatig voor.

