Onzekerheid stuwt vermogende Belgen richting fiscale emigratie

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

De uitslag van de voorbije verkiezingen wakkert de onzekerheid over de toekomstige fiscale situatie in ons land aan. Meer en meer Belgen overwegen te emigreren om hun vermogen veilig te stellen. "Er is maar één boodschap: de banden met België zo veel mogelijk doorknippen."

fiscale emigratie © getty

De verkiezingsuitslag doet vermogende Belgen er weer aan denken andere oorden op te zoeken. Een lange periode in onzekerheid zonder regering of een door de PS geleide federale regering die de vermogensfiscaliteit verhoogt, zien ze niet zitten. Advocaten en private bankers krijgen meer en meer vragen over fiscale emigratie.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×