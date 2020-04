Het Grondwettelijk Hof heeft de wet vernietigd die het mogelijk maakte tot 6000 euro per jaar onbelast bij te verdienen. Caroline Deiteren (studiedienst Unizo) vindt die beslissing niet meer dan logisch.

Unizo verzette zich tegen de regeling die in 2018 werd ingevoerd waarbij werkenden en gepensioneerden tot 6000 euro per jaar onbelast kunnen bijverdienen in het verenigingswerk, voor klusjes en via elektronische platformen. U krijgt gelijk. Bent u tevreden?CAROLINE DEITEREN. "Er was zeer snel kritiek op het stelsel. Onder meer de Cocof, de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel, had een belangenconflict ingeroepen. Werkgevers en vakbonden zagen problemen. Het was een vorm van discriminatie en ongelijke behandeling. Wie in het stelsel werkt, betaalt geen sociale bijdragen of belastingen en heeft daarmee een kostenvoordeel ten opzichte van een werknemer die hetzelfde werk via het gewone arbeidscircuit uitvoert. Het Grondwettelijk Hof neemt dat bezwaar over in zijn arrest. Waarom zou dezelfde activiteit fiscaal en parafiscaal verschillend moeten worden behandeld?"Van bij het begin was het onze vrees dat dit stelsel tot oneerlijke concurrentie zou leiden, ook op manieren die je niet zou verwachten. Iemand die voor een verffirma werkt, zou na zijn uren onbelast kunnen bijverdienen als schilder door hetzelfde te doen als tijdens zijn dagtaak. Dat is de eigen werkgever op een flagrante wijze oneerlijk beconcurreren."Wie via vrijwilligerswerk in een vereniging of een sportclub wat wou bijverdienen, is nu ook de klos.DEITEREN. "Het was niet de bedoeling de vrijwilligers in de sportclubs met de vinger te wijzen. Dat element hebben wij niet in onze bezwaren meegenomen. Voor Unizo ging het over diensten tussen burgers en via de deeleconomie. De vakbonden hebben hun pijlen gericht op het verenigingsleven. Ik kan alleen vaststellen dat het Grondwettelijk Hof alle grieven heeft gevolgd."Wie werkt voor een erkend deelplatform, zoals het verhuurplatform airbnb, de maaltijdleverancier Deliveroo of het klusjesplatform ListMinut, kon van het systeem gebruikmaken. Zijn er cijfers over het belang van bijverdieners in die sector?DEITEREN. "We zouden die in de loop van april ontvangen, maar ze zijn er nog altijd niet. Er is weinig informatie over welke platformen via dat kanaal werken. Wij vreesden dat zich een volledig parallel economisch circuit zou ontwikkelen dat fiscaal en parafiscaal enorm voordelig is. Je mag dat niet onderschatten. Zelfs grote retailers zouden er gebruik van kunnen maken. Wie via die weg aan de slag gaat, zou zijn kosten voor het kopen van materiaal niet eens in rekening moeten brengen bij het totaalbedrag dat men verdient. Dat plafond van 6000 euro had ook een pervers effect. Het stimuleerde zwartwerk voor activiteiten boven dat bedrag."Nu blijft de vroegere wet voor de deeleconomie van 2016 over. Onder die wet zijn bijverdiensten bij een erkend deelplatform tot 5390 euro per jaar aan een belastingtarief van slechts 10 procent onderworpen. Zal u die aanvallen?DEITEREN. "We hebben daar nog geen standpunt over ingenomen. Al bestaat daar ook onduidelijkheid over het statuut. Het stoort ons dat er in de oude regeling geen voorwaarde geldt dat men minimaal vier vijfde in een gewone baan moet werken om in het bijverdiencircuit aan de slag te gaan."