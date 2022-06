Wie zijn belastingaangifte op papier wil indienen, heeft daarvoor nog de tijd tot donderdag 30 juni. Daar herinnert de federale overheidsdienst Financiën aan. Wie werkt met tax-on-web heeft nog wat langer tijd.

De uiterste datum voor het terugsturen van papieren aangiften is 30 juni. Ook het papieren antwoordformulier om het voorstel van vereenvoudigde aangifte te wijzigen, moet ten laatste die dag bij de fiscus toekomen.

De overheidsdienst wijst erop dat het document verzonden moet worden naar het aangeduide adres en de omslag voldoende gefrankeerd moet zijn. Zo kan je zeker zijn dat de aangifte of het wijzigingsformulier tijdig toekomst bij de FOD Financiën en correct behandeld wordt.

Wie tax-on-web gebruikt, heeft nog tot 15 juli om de aangifte in te vullen of de vereenvoudigde aangifte te wijzigen.

De uiterste datum voor het terugsturen van papieren aangiften is 30 juni. Ook het papieren antwoordformulier om het voorstel van vereenvoudigde aangifte te wijzigen, moet ten laatste die dag bij de fiscus toekomen.De overheidsdienst wijst erop dat het document verzonden moet worden naar het aangeduide adres en de omslag voldoende gefrankeerd moet zijn. Zo kan je zeker zijn dat de aangifte of het wijzigingsformulier tijdig toekomst bij de FOD Financiën en correct behandeld wordt.Wie tax-on-web gebruikt, heeft nog tot 15 juli om de aangifte in te vullen of de vereenvoudigde aangifte te wijzigen.