Nieuwe fiscale regels voor verhuur in Frankrijk

Frankrijk heeft zijn belasting op huurinkomsten voor 2019 opgetrokken naar 20 of zelf 30 procent, afhankelijk van het bedrag. Wel gingen de sociale lasten op huurinkomsten en meerwaarden naar omlaag.

Zo'n 55.000 Belgen bezitten vastgoed in Frankrijk. Bent u de eigenaar van een tweede verblijf op Franse bodem, en verhuurt u dat? Tot voor kort waren uw huurinkomsten altijd onderhevig aan een taxatie van 20 procent. "Maar door een wijziging in de Franse belastingwetgeving betaalt u nu 30 procent op alles wat u jaarlijks boven de grens van 27.519 euro aan huurgelden opstrijkt", weet Wim Vermeulen van Cazimir, een advocatenkantoor dat Belgen begeleidt bij hun vastgoedaankopen in het buitenland. "Voor de inkomsten onder die limiet bli...