Met de Belgische webapplicatie Dexxter kunnen zelfstandigen in hoofd- en bijberoep en studenten met een eenmanszaak laagdrempelig, geautomatiseerd én goedkoop zelf hun boekhouding voeren. Medeoprichter Stan De Pauw onthult hoe de tool werkt.

Boekhouders zijn er vandaag geenszins in overvloed. De bestaande zelfstandige accountants en bureaus zijn vaak overbezet, of ze kampen met personeelstekort, waardoor er soms nauwelijks ruimte overblijft om nieuwe cliënten onder hun vleugels te nemen. En dan is er nog de kostprijs van een boekhouder: wat schaars is, heeft zijn prijs. De drie oprichters van Dexxter namen die trend als vertrekpunt. Hun oplossing? Een eenvoudige en sterk geautomatiseerde boekhoudtool voor zelfstandigen en student-ondernemers. De oplossing telt na anderhalf jaar meer dan 1.000 gebruikers.

"Zelfs mensen zonder enige boekhoudkennis kunnen met onze applicatie aan de slag", verduidelijkt Stan De Pauw, medeoprichter van Dexxter. "Met het systeem maken ze eenvoudig facturen, offertes en creditnota's aan. Al die documenten voldoen aan de juridische voorschriften en je kunt ze rechtstreeks vanuit de app naar klanten versturen. De gebruikers krijgen ook een handig overzicht van de openstaande facturen." Uitgaven worden ingeven via het uploaden van digitale inkomende facturen, of mensen kunnen zelf een foto maken van papieren documenten. De app becijfert en regelt ook de aangiftes van de btw en de personenbelasting. Die komen als een bestand uit het systeem gerold. Gebruikers moeten ze enkel nog uploaden naar de overheid: dat is Intervat voor de btw, en Tax-on-web voor de personenbelasting. "Het systeem analyseert en optimaliseert ook de fiscale situatie van de gebruikers", vertelt Stan De Pauw. "Wie dat wenst, kan voor een tweede mening of persoonlijk advies uiteraard ook nog eenmaal per jaar bij een externe boekhouder terecht: gebruikers kunnen hun fiscale raadgever of boekhouder gratis toegang geven tot hun Dexxter-account." Dexxter evolueert mee met alle Belgische fiscale en juridische regels. Zodra elementen wijzigen of vernieuwd of vervangen worden, past de applicatie haar werking en berekeningen aan. Stan De Pauw: "Medeoprichter Giel Thomas runde vroeger een eigen boekhoudkantoor. Hij volgt alle regels nauwgezet op en zorgt er mee voor dat de applicatie op dat gebied up-to-date blijft." De ervaring van Giel Thomas als accountant ligt mee aan de basis van de oprichting van Dexxter. Hij kreeg veel studenten en zelfstandigen in bijberoep over de vloer, maar kon wegens tijdsgebrek niet iedereen helpen.Hij bundelde de krachten met Stan De Pauw en de derde medeoprichter, Robbe Claessens, die hun professionele carrière begonnen als student-ondernemers in de marketingsector. "Dexxter is gestart via een reeks webinars aan studenten", vertelt Stan De Pauw. "Met ons drieën gaven we in 2020, tijdens de coronaperiode, tips en inzichten over het opstarten van een zelfstandige activiteit en het voeren van een boekhouding. Daarbij is het idee ontstaan een webapplicatie te bouwen, om starters op dat gebied te ontzorgen."Gebruikers kunnen vandaag ook voor kennis, tips en inzichten bij Dexxter terecht. Zowat elke term wordt verstaanbaar uitgelegd in video's en artikels. Veel van die content komt voort uit concrete vragen die het supportteam van Dexxter ontvangt van gebruikers. "We organiseren ook tweemaal per week een gratis webinar rond bepaalde thema's en vraagstukken waar starters en eenmanszaken mee worstelen", vertelt Stan De Pauw. "Gebruikers kunnen ook met elkaar interageren via een online community. Daar worden dagelijks vragen gesteld en mogelijke oplossingen besproken. Zo ontstaat een volledig kennis- en leerplatform, een online academy als het ware, dat eenmanszaken vooruit helpt." De kostprijs dan. Dexxter werkt met een abonnementsformule. De eerste maand is de app gratis. Nadien betalen zelfstandigen 20 euro per maand, exclusief btw, of 180 euro per jaar exclusief btw. Dat is inclusief de btw-aangiftes en de jaarlijkse fiscale optimalisatie en aangifte van de personenbelasting. "Een externe boekhouder rekent jaarlijks soms een tienvoud van dat bedrag aan voor dezelfde activiteiten", weet Stan De Pauw. "Dexxter realiseert makkelijk een prijsbesparing van 1.000 euro op jaarbasis aan boekhoudkosten voor zelfstandigen in hoofdberoep." De helft van alle mensen die de app een maand lang gratis uittesten, neemt het betaalabonnement. Wat dat betreft, ziet Dexxter de komende jaren nog veel groeimarge voor zijn zakenmodel in ons land. Stan De Pauw: "Eén op de twee ondernemers in België runt een eenmanszaak, en één op de vier is zelfstandige in bijberoep. Van hen doet slechts een klein aantal vandaag zijn boekhouding zelf, terwijl in Nederland bijvoorbeeld meer dan 40 procent van de eenmanszaken zijn boekhouding eigenhandig regelt." Dexxter gelooft dat doe-het-zelfboekhouden dezelfde trend zal volgen als beleggen: vroeger gebeurde dat nooit zonder de tussenkomst van een bank of een beleggingsadviseur. "Vandaag organiseren steeds meer investeerders hun beleggingen online met enkele muisklikken", klinkt het. Dexxter haalde vorige zomer 450.000 euro groeikapitaal op via de OECO-groep, een netwerk van IT-bedrijven dat ondernemerschap wil stimuleren, en via een publieke financieringsronde op het crowdlendingplatform WinWinner. Daar wist het meer dan 75 particuliere investeerders te overtuigen. "Dat bedrag zullen we de komende maanden aanwenden om onder meer onze applicatie naar het Frans te vertalen, zodat we ook de Brusselse en de Waalse markt kunnen aanboren." Ook een Engelse vertaling wordt voorbereid, aangezien in België flink wat anderstalige zelfstandigen actief zijn, bijvoorbeeld in de bouwsector, waar een belangrijk deel van de gebruikers van Dexxter zich bevindt. "Dankzij onze oplossing kunnen mensen uit alle sectoren zeer laagdrempelig starten met ondernemen, om dan later eventueel door te groeien naar een boekhouder, wanneer een vennootschap oprichten opportuun wordt", besluit Stan De Pauw.