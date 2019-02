Mag iedereen het op een akkoordje gooien met de fiscus?

Een deal sluiten met de fiscus zodat je je waakhond, je nieuwe tv of je halve huis mag aftrekken van de belastingen? Het klinkt als iets dat slechts voor enkelingen is weggelegd, maar in werkelijkheid kan iederéén een deal sluiten met de fiscus. Binnen bepaalde grenzen weliswaar. En waar die grenzen liggen, vertelt professor Elly Van de Velde, fiscaliste aan de UHasselt.