Maar twee landen in een groep van 37 voornamelijk rijke Oeso-landen harken in verhouding tot hun bruto binnenlands product meer belastinginkomsten bijeen dan België. Dat blijkt uit een studie van de organisatie op basis van cijfers uit 2019.

Net als in de voorbije jaren lag de fiscale druk in 2019 enkel nog hoger in Frankrijk en Denemarken. De belastingdruk wordt door de Oeso gemeten door de som van belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) te plaatsen. In België komt de Oeso zo uit op 42,9 procent, een daling tegenover de 43,9 procent in 2018.

De meeste belastinginkomsten haalt ons land nog steeds uit sociale bijdragen (30 procent), gevolgd door taksen op inkomens, winsten en meerwaarden (27 procent) en btw (15 procent).

Voor Frankrijk kwam de organisatie uit op een fiscale druk van 45,4 procent, voor Denemarken op 46,3 procent. Onderaan de lijst staan Colombia (19,7 procent) en Mexico (16,5 procent). Het gemiddelde in de Oeso was 33,8 procent, 0,1 procentpunt minder dan in 2018 en de eerste daling in een decennium.

In 2020 verwacht de Oeso een veel grotere afname van de belastinginkomsten door de coronacrisis. Die weegt immers op de economische activiteit en de taksenstroom uit consumptie, luidt het. Sommige landen, waaronder Duitsland, hebben de btw tijdelijk verlaagd.

