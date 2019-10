Het hof van cassatie oordeelde dat het winstoogmerk van een investering essentieel is om de daarvoor gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar te kunnen maken. Dat er belastbare inkomsten zijn, volstaat niet.

Een tandarts liet in 2008 een nieuwbouw neerzetten met een praktijk op het gelijkvloers en drie appartementen op de eerste en de tweede verdieping. Daarna verkocht hij het vruchtgebruik van het hele complex aan zijn bvba voor 548.000 euro. De naakte eigendom behield hij. Alle kosten met betrekking tot de bouw (afschrijvingen, intresten, verzekering enzovoort) werden vervolgens door de vennootschap fiscaal afgetrokken. Daar was de fiscus het niet mee eens. Er was geen discussie over de kosten voor de praktijkruimte, maar de facturen voor de drie appartementen ...