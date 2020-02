De ministers van Financiën van de EU hebben Panama, de Seychellen, Palau en de Kaaimaneilanden toegevoegd aan de zwarte lijst van belastingparadijzen. Dat hebben de Europese Commissie en de Raad van Ministers dinsdag bekendgemaakt. De landen doen niet genoeg in de strijd tegen belastingontwijking.

De Kaaimaneilanden zijn het eerste Britse overzeese gebied dat op de zwarte lijst belandt sinds het Verenigd Koninkrijk eind vorige maand de Europese Unie verliet. De belangrijkste reden zou zijn dat ze niet de beloofde hervormingen hebben uitgevoerd. Het grootste probleem is de wetgeving die het oprichten van offshore structuren faciliteert.

Bij Panama gaat het om een comeback. Panama was in 2018 van de lijst gehaald nadat het had toegezegd om een aantal hervormingen door te voeren, maar de Europeanen zetten het Midden-Amerikaanse land nu opnieuw op de lijst omdat bepaalde criteria niet gerespecteerd werden. Fiji, Amerikaans Samoa, Guam, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Oman, Trinidad en Tobago, Vanuatu en Samoa blijven op de lijst staan.

De Oostenrijkse minister van Financiën Gernot Blümel zei dat ook Turkije in het vizier van de EU loopt. Als dat land internationale verplichtingen naast zich neer blijft leggen en tegen het einde van het jaar niet in het gareel loopt, dreigt het op de lijst te komen. De Turken zouden onder meer niet meewerken aan de automatische uitwisseling van bankinformatie.

