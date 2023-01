'Megan Desaever had er beter aan gedaan een fiscaal advocaat of ITAA-accountant in te schakelen. Het had haar veel ellende bespaard', zegt Philippe Renier, advocaat en vennoot bij Renier & Ketels.Tax.

"Maar Megan toch, wat doe je nu?" moeten velen gedacht hebben. Megan Desaever, een voormalige Temptation Island-deelnemer, was voor ondernemend Vlaanderen een nobele onbekende, maar dat is verleden tijd. Ze verklaarde in een interview op een YouTube-kanaal geen zin te hebben om haar inkomsten via OnlyFans aan te geven aan de fiscus: "Ik vind het gewoon oneerlijk dat ik de helft van mijn inkomsten moet afgeven als ik mijn belastingen correct aangeef, dus ben ik er maar mee gestopt", verklaarde ze. Ze wilde het liefst zo snel mogelijk naar Dubai vertrekken, want daar betaal je geen belastingen. Na één dag was het interview plots een headline, met een algehele, Vlaamse verontwaardiging als gevolg.

Is Megan eigenlijk een fiscaal genie?

Zelfs de minister van Financiën vond het noodzakelijk te verklaren dat "het niet betalen van belastingen niet slim is". En dat "als je dat opzettelijk doet, je de belastingen alsnog moet betalen met daar bovenop een boete". Met zo'n verklaring verwachtte iedereen een snelle fiscale controle. Maar iedereen - de minister van Financiën en de BBI incluis - werd in snelheid geklopt door het parket van West-Vlaanderen, dat een onderzoeksrechter had gevorderd wegens fiscale fraude. Megan Desaever werd door de federale gerechtelijke politie uit haar bed gelicht en uren aan de tand gevoeld. Enkele uren daarna sloeg ze mea culpa met het excuus dat ze de inkomsten wel wilde aangeven, maar dat haar Itsme-account niet meer werkte. Ze had het allemaal niet zo bedoeld.

In plaats van een vermanend gesprekje met de fiscus mag Desaever zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Ze riskeert naast de betaling van de belastingen met een belastingverhoging van minimaal 50 procent een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 250 tot 500.000 euro. Geen prettig vooruitzicht. Weg Dubai.

Slim was het allemaal niet. Megan Desaever moest weten dat de begrippen 'fiscale transparantie' en 'fiscale responsabilisering' anno 2023 ingeburgerd zijn. Verklaren dat je mogelijk zou emigreren naar Dubai, was voor het parket allicht de dooddoener.

Verklaren dat je mogelijk zou emigreren naar Dubai, was voor het parket allicht de dooddoener

Nochtans is het allemaal niet zo moeilijk. De fiscus en zelfs OnlyFans geven op hun website duidelijke richtlijnen voor inkomsten van influencers. Ze moeten die aangeven in de aangifte personenbelastingen als beroepsinkomsten onder de rubriek Baten (vak XVIII, code 1650). Die zijn belastbaar tegen het progressieve tarief. Gaat het om eerder occasionele inkomsten, dan geldt de kwalificatie als divers inkomen (deel 2, vak XV, code 1200). Ze moeten ook een btw-nummer aanvragen en btw aanrekenen als hun omzet 25.000 euro overstijgt.

Verhuizen naar Dubai had niet veel geholpen, want het dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten biedt de Belgische fiscus de mogelijkheid Belgische belastingen in Dubai te innen. Desaever had er dus beter aan gedaan een fiscaal advocaat of ITAA-accountant in te schakelen. Het had haar veel ellende bespaard.

Of zien we het allemaal mis en is ze eigenlijk een fiscaal genie? Desaever is op 17 februari 2022 failliet gegaan met haar horecazaak. Mogelijk vallen de niet-aangegeven inkomsten van voor die datum onder het faillissement. Vermits haar omzet in dat jaar allicht onder 620.000 euro bleef, is het mogelijk dat een persoonlijke vordering vanwege de fiscus of de curator niet kan (artikel XX.225 §2 WER). Eventuele belastingen zijn dan wel verschuldigd, maar niet invorderbaar. De strafrechter zal haar dan enkel een spreekwoordelijke tik op de vingers en een geldboete geven; naar de gevangenis zal ze niet gaan. En zo kan Desaever - die haar volgers op Instagram en OnlyFans verdrievoudigd zag - met een gerust hart toch nog naar Dubai vertrekken. Nog een laatste tip: raadpleeg snel een advocaat en een ITAA-accountant. En doe dit nooit meer.

"Maar Megan toch, wat doe je nu?" moeten velen gedacht hebben. Megan Desaever, een voormalige Temptation Island-deelnemer, was voor ondernemend Vlaanderen een nobele onbekende, maar dat is verleden tijd. Ze verklaarde in een interview op een YouTube-kanaal geen zin te hebben om haar inkomsten via OnlyFans aan te geven aan de fiscus: "Ik vind het gewoon oneerlijk dat ik de helft van mijn inkomsten moet afgeven als ik mijn belastingen correct aangeef, dus ben ik er maar mee gestopt", verklaarde ze. Ze wilde het liefst zo snel mogelijk naar Dubai vertrekken, want daar betaal je geen belastingen. Na één dag was het interview plots een headline, met een algehele, Vlaamse verontwaardiging als gevolg.Zelfs de minister van Financiën vond het noodzakelijk te verklaren dat "het niet betalen van belastingen niet slim is". En dat "als je dat opzettelijk doet, je de belastingen alsnog moet betalen met daar bovenop een boete". Met zo'n verklaring verwachtte iedereen een snelle fiscale controle. Maar iedereen - de minister van Financiën en de BBI incluis - werd in snelheid geklopt door het parket van West-Vlaanderen, dat een onderzoeksrechter had gevorderd wegens fiscale fraude. Megan Desaever werd door de federale gerechtelijke politie uit haar bed gelicht en uren aan de tand gevoeld. Enkele uren daarna sloeg ze mea culpa met het excuus dat ze de inkomsten wel wilde aangeven, maar dat haar Itsme-account niet meer werkte. Ze had het allemaal niet zo bedoeld.In plaats van een vermanend gesprekje met de fiscus mag Desaever zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Ze riskeert naast de betaling van de belastingen met een belastingverhoging van minimaal 50 procent een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 250 tot 500.000 euro. Geen prettig vooruitzicht. Weg Dubai.Slim was het allemaal niet. Megan Desaever moest weten dat de begrippen 'fiscale transparantie' en 'fiscale responsabilisering' anno 2023 ingeburgerd zijn. Verklaren dat je mogelijk zou emigreren naar Dubai, was voor het parket allicht de dooddoener.Nochtans is het allemaal niet zo moeilijk. De fiscus en zelfs OnlyFans geven op hun website duidelijke richtlijnen voor inkomsten van influencers. Ze moeten die aangeven in de aangifte personenbelastingen als beroepsinkomsten onder de rubriek Baten (vak XVIII, code 1650). Die zijn belastbaar tegen het progressieve tarief. Gaat het om eerder occasionele inkomsten, dan geldt de kwalificatie als divers inkomen (deel 2, vak XV, code 1200). Ze moeten ook een btw-nummer aanvragen en btw aanrekenen als hun omzet 25.000 euro overstijgt. Verhuizen naar Dubai had niet veel geholpen, want het dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten biedt de Belgische fiscus de mogelijkheid Belgische belastingen in Dubai te innen. Desaever had er dus beter aan gedaan een fiscaal advocaat of ITAA-accountant in te schakelen. Het had haar veel ellende bespaard.Of zien we het allemaal mis en is ze eigenlijk een fiscaal genie? Desaever is op 17 februari 2022 failliet gegaan met haar horecazaak. Mogelijk vallen de niet-aangegeven inkomsten van voor die datum onder het faillissement. Vermits haar omzet in dat jaar allicht onder 620.000 euro bleef, is het mogelijk dat een persoonlijke vordering vanwege de fiscus of de curator niet kan (artikel XX.225 §2 WER). Eventuele belastingen zijn dan wel verschuldigd, maar niet invorderbaar. De strafrechter zal haar dan enkel een spreekwoordelijke tik op de vingers en een geldboete geven; naar de gevangenis zal ze niet gaan. En zo kan Desaever - die haar volgers op Instagram en OnlyFans verdrievoudigd zag - met een gerust hart toch nog naar Dubai vertrekken. Nog een laatste tip: raadpleeg snel een advocaat en een ITAA-accountant. En doe dit nooit meer.