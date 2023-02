De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft de meerjarenplannen bestudeerd die de gemeenten eind vorig jaar hebben opgemaakt. Daaruit blijkt dat 284 van de 300 gemeenten het tarief voor de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) in 2023 stabiel houden. Samen zijn de APB en OOV goed voor 40 procent van de inkomsten van de gemeenten.

Het gemiddelde tarief voor de aanvullende personenbelasting bedraagt 7,18 procent. Of u meer of minder dan het gemiddelde betaalt, vindt u terug op onderstaande kaart met de gegevens van VVSG.

Er zijn negen gemeenten die het tarief voor de aanvullende personenbelasting in 2023 hebben verlaagd. Het gaat om Beersel, Edegem, Kasterlee, Maasmechelen, Meise, Merelbeke, Puurs-Sint-Amands, Ravels én Gent. Ter herinnering: er zijn ook drie gemeenten aan de kust die al jaar en dag geen aanvullende personenbelasting heffen: De Panne, Knokke-Heist en Koksijde. De aanvullende personenbelasting wordt uitgedrukt als een percentage van de inkomstenbelasting die de federale overheid int.

In Kappelen en Overijse daarentegen stijgt de aanvullende personenbelasting. De inwoners van deze gemeenten hebben bovendien twee keer pech, want ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen. Over de opcentiemen vindt u onder deze kaart meer informatie terug.

De opcentiemen van de gemeenten zijn een toeslag op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest. De berekening is als volgt: onroerende voorheffing maal opcentiemen gedeeld door 100. 1400 opcentiemen bijvoorbeeld komen neer op 14 keer de onroerende voorheffing die er nog eens bij komt. Het gemiddelde tarief voor de OOV stijgt naar 899. Ook de provincies heffen zo'n toeslag. De basisheffing van het Vlaams Gewest bedraagt 3,97 procent op het geïndexeerd kadastraal inkomen van onroerende goederen zoals gronden en gebouwen. U kunt op de website van het Vlaams Gewest berekenen hoeveel onroerende voorheffing u in totaal moet betalen.

Er zijn volgens de VVSG twee gemeenten - Diksmuide en Hove - waar het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in 2023 omlaag gaat en drie gemeenten waar het tarief stijgt. We noemden hierboven al twee: Kappelen en Overijse. Daar komt nog Gent bij, die een lokale verschuiving van belasting doorvoerde van aanvullende personenbelasting naar opcentiemen op de onroerende voorheffing.

