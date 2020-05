De voorbije dagen lieten de vijf fiscale columnisten van Moneytalk hun licht schijnen op de bedrijfswagens en fiscale gunstregimes. Vandaag stellen ze vast dat de regio's de belastingen willen vereenvoudigen, terwijl het federale niveau altijd nieuwe uitzonderingen op de regels verzint. Hoe komt dat?

Op het normale belastingregime bestaan tal van afwijkingen. Jan Tuerlinckx van Tuerlinckx Tax Lawyers: "Iedereen wil van de zogenoemde koterijen af, maar de pijnlijke realiteit is dat er jaar na jaar nog bij komen." Michel Maus van Bloomlaw denkt ook te weten hoe dat komt. "Iedereen gaat ermee akkoord belastingverminderingen of vrijstellingen af te schaffen, tot ze het gevoel krijgen dat ze zelf een voordeel zullen verliezen."

Op het normale belastingregime bestaan tal van afwijkingen. Jan Tuerlinckx van Tuerlinckx Tax Lawyers: "Iedereen wil van de zogenoemde koterijen af, maar de pijnlijke realiteit is dat er jaar na jaar nog bij komen." Michel Maus van Bloomlaw denkt ook te weten hoe dat komt. "Iedereen gaat ermee akkoord belastingverminderingen of vrijstellingen af te schaffen, tot ze het gevoel krijgen dat ze zelf een voordeel zullen verliezen."Jef Wellens van Wolters Kluwer is minder pessimistisch. "Het kan wel. In Vlaanderen en in Brussel is al een rationaliseringsdrang, met de afschaffing van de woonbonus en het op de schop nemen van andere verminderingen. Maar de regio's lijken soms wel communicerende vaten met het federale niveau, want federaal is men nog verslaafd. Wat boven in het aangiftevak van de belastingverminderingen verdwijnt, komt er onderaan weer bij. Naast de dienstencheques blijft er bijna geen verminderingen meer over in Brussel en Vlaanderen. Federaal blijven de politici aftrekposten uitvinden. Vooral in een verkiezingsjaar komen er nieuwe belastingverminderingen bij."De verklaring voor die tweespalt is volgens Anton van Zantbeek van Rivus niet ver te zoeken. "De Vlaamse belastingdienst is in 2014 van nul opgestart, nadat er bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau werden overgeheveld door de zesde staatshervorming. Die kabinetten zijn nog niet zo sterk." "Of ze hangen nog niet vast aan het verleden", vult Jef Wellens aan. Koen Van Duyse van Tiberghien en Jef Wellens vinden niet dat je alle belastingverminderingen op één hoop moet smijten. "Je zou moeten nagaan: welke verminderingen halen iets uit?" Anton van Zantbeek zit op een ander spoor. Hij vindt dat de doelstelling van belastingen duidelijk is "geld in het laatje brengen om beleid te voeren". In tegenstelling tot zijn collega's vindt hij het geen goed idee via belastingverminderingen gedragswijzigingen bij de belastingplichtigen te forceren. "Als je gedrag wilt veranderen, dan kan je subsidies toekennen of je kan iets verbieden of opleggen. Als je gedrag wil sturen via de belastingen, maak je het onnodig complex en krijg je gedoe." Michel Maus is geneigd Anton van Zantbeek gelijk te geven. Maar Van Duyse en Wellens denken dat je niet van een leeg blad kan vertrekken. We zitten nu eenmaal met een hele resem belastingverminderingen. Koen Van Duyse: "Afschaffen is niet gemakkelijk. We kunnen afgeven op politici, maar het is niet gemakkelijk om het te realiseren. Je moet het totaalplaatje kunnen maken. Je moet niet enkel naar het inkomen kijken, maar ook naar het vermogen en naar de sociale zekerheid."