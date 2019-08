Gedeeltelijk werken over de grens: 'Fiscaal altijd beter af in het buitenland'

Dirk Van Thuyne Freelance journalist

Belgische werknemers die tijdelijk of een deel van hun tijd in het buitenland werken, kunnen een mooi bedrag uitsparen op hun inkomstenbelastingen. Dat kan door een deel van hun beroepsinkomsten in het buitenland aan te geven.

Nogal wat Belgische bedrijven hebben een vestiging over de grens. Als hun werknemers een deel van hun tijd - dat kan een dag per week of een aaneengesloten periode van bijvoorbeeld zes maanden zijn - in de buitenlandse vestiging actief zijn, kunnen ze hun inkomstenbelastingen optimaliseren door een equivalent deel van hun loon door de buitenlandse vestiging te laten uitbetalen.

