De FOD Financiën organiseert dit jaar opnieuw fysieke zitdagen voor mensen die moeilijkheden hebben met het invullen van hun belastingaangifte. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) maandag aangekondigd.

De traditionele zitdagen vonden vorig jaar niet plaats als gevolg van de coronacrisis. In de plaats daarvan konden mensen wel een beroep doen op medewerkers van de FOD, maar dan wel telefonisch. Op twitter meldt minister Van Peteghem maandag dat de fysieke zitdagen in september weer zullen plaatsvinden. Om wachtrijen te vermijden, moet je voor 30 juni telefonisch een afspraak maken. Dat is ook de deadline voor het indienen van de papieren aangifte. Wie gebruik maak van Tax on Web, heeft tijd tot 15 juli.

