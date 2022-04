Weer iets meer Belgen mogen dit jaar een vooraf ingevulde belastingbrief verwachten. Dat heeft de FOD Financiën woensdagochtend bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse persconferentie over de personenbelasting. In 2022 zullen er zowat 3,8 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) verstuurd worden. Het gaat om 57 procent van de belastingplichtigen.

In 2021 kregen 3,75 miljoen Belgen zo'n VVA, dat waren er zowat 170.000 minder dan het jaar ervoor. De doelgroep werd toen ingeperkt na verschillende klachten van belastingplichtigen, in de pers en bij de ombudsman.

Vorig jaar diende 49,5 procent van de belastingplichtigen zelf hun aangifte in via Tax-on-web, een stijging met 6,1 procent in vergelijking met 2020. Daarvan koos 34,8 procent van de belastingplichtigen voor een aangifte via een mandataris en vroeg 6,8 procent hulp van een ambtenaar. De overige 8,9 procent diende nog een papieren aangifte in, waar dat in 2020 nog 11,5 procent was.

MyMinfin, het online platform van de FOD Financiën, telde vorig jaar ruim 4,7 miljoen unieke gebruikers, ruim 60 procent meer dan in 2018. Van de mensen die zich vorig jaar aanmeldden op Tax-on-web deed 33,5 procent dat via Itsme, een stijging met 27,3 procent ten opzichte van 2018.

De aangiften van de personenbelasting moeten dit jaar ten laatste op 30 juni op papier en uiterlijk op 15 juli digitaal (via MyMinfin) ingediend worden. Wie zijn aangifte laat invullen door een mandataris, krijgt tot en met 30 september de tijd, waar dat vorig jaar nog tot 21 oktober was. Nieuw dit jaar is dat de fiscus de mandatarissen aanmoedigt om voor 31 augustus de aangiften al in te dienen. In dat geval krijgt de belastingplichtige zijn terugbetaling vroeger of moet hij pas later betalen.

De papieren aangiften of voorstellen van vereenvoudigde aangifte belanden normaal in de loop van mei in de brievenbus.

In 2021 kregen 3,75 miljoen Belgen zo'n VVA, dat waren er zowat 170.000 minder dan het jaar ervoor. De doelgroep werd toen ingeperkt na verschillende klachten van belastingplichtigen, in de pers en bij de ombudsman.Vorig jaar diende 49,5 procent van de belastingplichtigen zelf hun aangifte in via Tax-on-web, een stijging met 6,1 procent in vergelijking met 2020. Daarvan koos 34,8 procent van de belastingplichtigen voor een aangifte via een mandataris en vroeg 6,8 procent hulp van een ambtenaar. De overige 8,9 procent diende nog een papieren aangifte in, waar dat in 2020 nog 11,5 procent was.MyMinfin, het online platform van de FOD Financiën, telde vorig jaar ruim 4,7 miljoen unieke gebruikers, ruim 60 procent meer dan in 2018. Van de mensen die zich vorig jaar aanmeldden op Tax-on-web deed 33,5 procent dat via Itsme, een stijging met 27,3 procent ten opzichte van 2018.De aangiften van de personenbelasting moeten dit jaar ten laatste op 30 juni op papier en uiterlijk op 15 juli digitaal (via MyMinfin) ingediend worden. Wie zijn aangifte laat invullen door een mandataris, krijgt tot en met 30 september de tijd, waar dat vorig jaar nog tot 21 oktober was. Nieuw dit jaar is dat de fiscus de mandatarissen aanmoedigt om voor 31 augustus de aangiften al in te dienen. In dat geval krijgt de belastingplichtige zijn terugbetaling vroeger of moet hij pas later betalen.De papieren aangiften of voorstellen van vereenvoudigde aangifte belanden normaal in de loop van mei in de brievenbus.