De gerenommeerde fiscalist Victor Dauginet haalt in een ontluisterend boek stevig uit naar de lobby's die de fiscaliteit beïnvloeden. Fraudeurs kunnen bovendien met veel geld en de hulp van topadvocaten moeiteloos een proces saboteren.

Volgende week verschijnt Het belaste land. Over de malaise van onze fiscaliteit van de Antwerpse advocaat/fiscalist Victor Dauginet. Zoals de titel laat vermoeden schreef de fiscalist een uiterst kritisch boek over de Belgische fiscaliteit. In één beweging haalt hij ook de Belgische politici, justitie en media door de mangel.

...