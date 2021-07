De Nationale Loterij stopt de Belgische e-sportsfederaties 50.000 euro toe om de sector te helpen professionaliseren. Fiscaal advocaat en professor aan de VUB Michel Maus, die betrokken is bij de Vlaamse e-sportfederatie, legt uit waar de hangijzers zitten.

MICHEL MAUS. "Er is geen juridische definitie voor sport. Voor Sport Vlaanderen is sport 'actief bezig' zijn en is gamen geen sport. Mogelijk wil Sport Vlaanderen zijn standpunt nog herbekijken als het gaat over virtuele fietswedstrijden op rolle...

MICHEL MAUS. "Er is geen juridische definitie voor sport. Voor Sport Vlaanderen is sport 'actief bezig' zijn en is gamen geen sport. Mogelijk wil Sport Vlaanderen zijn standpunt nog herbekijken als het gaat over virtuele fietswedstrijden op rollen en soortgelijke zaken. In het buitenland wordt e-sport soms wel als sport beschouwd."Wij willen daar niet per se voor lobbyen, maar het zou natuurlijk gemakkelijk zijn als alle regels rond arbeidswetgeving, gokken, enzovoort, die vandaag al voor de klassieke sporten van toepassing zijn, ook voor e-sporten van toepassing zouden worden. Vandaag is de regelgeving één woestenij, terwijl er veel minderjarigen bij e-sport betrokken zijn die beschermd zouden moeten worden. Er gaat veel geld om in de sector."MAUS. "Voor buitenlanders die in België deelnemen aan een e-sporttornooi heeft de minister van Financiën onlangs gezegd dat het fiscale regime van andere sporttornooien van toepassing is. Dat wil zeggen dat zij een bevrijdende roerende voorheffing van 18 procent betalen."MAUS. "Ik ga ervan uit dat inkomsten uit streaming en advertentie-inkomsten als diverse inkomsten moeten worden aangegeven. Als die inkomsten een bepaald niveau overschrijden, worden dat beroepsinkomsten."