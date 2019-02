Europese rechters geven België gelijk over omstreden 'excess profit rulings'

De Commissie veroordeelde ons land drie jaar geleden omdat het multinationals jarenlang liet genieten van overwinstrulings, de zogenaamde excess profit rulings. Daardoor moesten 36 bedrijven, waaronder AB Inbev, Atlas Copco en BASF jarenlang geen belastingen betalen op het internationale deel van hun winst. Europa verplichtte de Belgische overheid zowat 900 miljoen euro terug te vorderen.

Inmiddels is al heel wat van dat geld teruggevorderd, maar België trok wel naar de Europese rechters in Luxemburg om de beslissing te vernietigen. Ons land krijgt nu ook gelijk. Het Hof vindt dat de Commissie foutief heeft geoordeeld dat het systeem staatssteun betrof en vernietigt de beslissing van de Commissie.

Het systeem van de excess profit rulings werd in 2004 ingevoerd door toenmalig minsiter van Financiën Didier Reynders (MR).

Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Geen verrassing'

Dat het Europees Hof van Justitie de Europese Commissie terugfluit over de Belgische overwinstrulings, is geen complete verrassing voor voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). 'We wisten dat de argumentatie van de Europese Commissie zwak was', zegt hij aan Belga.

Toch mag de uitspraak van het Hof van Justitie volgens Van Overtveldt niet begrepen worden als een signaal om dergelijke mechanismen opnieuw in te voeren. 'Dat is ook niet nodig omwille van de verlaging van de vennootschapsbelasting die intussen is doorgevoerd', klinkt het.