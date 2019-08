De Europese Commissie heeft dinsdag voorlopige heffingen van 8 tot 18 procent ingevoerd op de invoer van biodiesel uit Indonesië. De maatregel moet Europese producenten beschermen tegen de import van gesubsidieerde biodiesel.

Uit een diepgaand onderzoek is gebleken dat Indonesische biodieselproducenten genieten van subsidies en belastingvoordelen en grondstoffen onder de marktprijs kunnen aankopen, zo meldt de Commissie dinsdag. De gesubsidieerde import dreigt de Europese producenten schade te berokkenen. Daarom worden er nu voorlopige heffingen van 8 tot 18 procent ingevoerd.

Intussen loopt het onderzoek verder. Tegen midden december zou er een beslissing over de invoering van definitieve maatregelen volgen.

Zes jaar geleden had de Europese Unie al eens heffingen op Indonesische biodiesel ingevoerd, maar die werden door het Europees Hof in Luxemburg ongeldig verklaard. De Europese markt voor biodiesel is ongeveer 9 miljard euro per jaar waard. De Indonesische import is goed voor ongeveer 400 miljoen euro.